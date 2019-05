Ginnastica ritmica | World Challenge Cup 2019 | l’Italia cerca riscatto a Guadalajara

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Baku 2019 : Italia sottotono e senza medaglie - raro passaggio a vuoto delle Farfalle : Sesto posto nel concorso generale e settimo nella finale di specialità con cerchi e clavette. Questo il bilancio dell’Italia nell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica ritmica andata in scena nel weekend a Baku, nella capitale azera le Farfalle sono sembrate ben distanti dagli standard a cui ci hanno abituato: chiudere una spedizione internazionale senza nemmeno un podio è un evento più unico che raro per la nostra ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Baku 2019 : Italia senza medaglie - Farfalle settime con cerchi e clavette : L’Italia torna a casa senza medaglie da Baku (Azerbaijan) dove si è disputata la quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica ritmica. Un fatto più unico che raro per il nostro movimento che ci ha abituato a grandissimi risultati nelle ultime stagioni. Le Farfalle, seste ieri nel concorso generale, non sono riuscite a salire sul podio nella Finale di Specialità con i 3 cerchi e le 4 clavette: settima piazza per Alessia ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Baku 2019 : Italia sesta nell’all-around - Farfalle lontane dal podio : Le Farfalle si sono dovute accontentare del sesto posto nel concorso generale valido per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica ritmica. L’Italia, reduce dal nono posto ottenuto nell’esercizio con le cinque palle, ha cercato di rimontare con i 3 cerchi e le 4 clavette ma ha recuperato solo tre piazze nell’all-around (prova olimpica). Le ragazze di Maccarani, che tornavano in pedana a Baku (Azerbaijan) dopo la ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Baku 2019 : Italia nona a metà gara - partenza difficile per le Farfalle : A Baku (Azerbaijan) è iniziata l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica ritmica. L’Italia tornava in pedana dopo la pausa pasquale ma le Farfalle non sono riuscite a esibirsi al meglio con le cinque palle: le ragazze di Emanuela Maccarani, reduci dal terzo posto di Pesaro e dalla seconda piazza di Sòfia, hanno infatti commesso qualche errore di troppo e si sono fermate a un deludente 21.650 (15.3 il D Score, 6.750 ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Baku 2019 : tornano le Farfalle - l’Italia vuole incantare nella tappa di chiusura : Le Farfalle tornano in scena. Dopo aver saltato l’evento di Tashkent previsto nel fine settimana di Pasqua, la Nazionale Italiana di Ginnastica ritmica vola in pedana per disputare l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2019: l’appuntamento è per il fine settimana del 26-28 aprile a Baku (Azerbaijan), tra l’altro sede dei prossimi Mondiali. Le ragazze di Emanuela Maccarani tornano in scena dopo aver conquistato il terzo ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Baku 2019 : tornano in gara le Farfalle nella capitale azera : L’ultima tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica ritmica, in programma tra il 26 ed il 28 aprile a Baku, vedrà il rientro in gara delle Fafalle della Nazionale italiana, mentre saranno in pedana anche due individualiste azzurre, ovvero Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri. In Azerbaijan la Nazionale della DT Emanuela Maccarani sarà composta da Alessia Maurelli (capitano – Aeronautica Militare), Martina Centofanti, Martina ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Tashkent 2019 : vince Soldatova - Sofia Maffeis e Alessia Russo nelle retrovie : A Tashkent (Uzbekistan) si è concluso il concorso generale individuale valido per la terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica ritmica. L’Italia si è presentata in Asia con Sofia Maffeis e Alessia Russo, sono rimaste a casa le Farfalle e le due individualiste di punta (Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri). L’atleta della Polisportiva Varese ha concluso al 19° posto (57.300, oggi 15.200 alle clavette e 10.500 al ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Tashkent 2019 : Maffeis e Russo nelle retrovie a metà gara - guida Guzenkova : A Tashkent (Uzbekistan) è incominciata la terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica ritmica, il massimo circuito itinerante fa tappa in Asia durante questo weekend di Pasqua dopo essere stato assoluto protagonista a Pesaro e a Sòfia. Le Farfalle hanno deciso di non partecipare all’evento dopo aver conquistato due podi consecutivi nel concorso generale, non vedremo all’opera nemmeno le due individualiste di punta Alexandra ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Tashkent 2019 : weekend di Pasqua senza le Farfalle - Russo e Maffeis per l’Italia : weekend di Pasqua in pedana per la Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica ritmica, a Tashkent (Uzbekistan) andrà in scena la terza tappa del circuito itinerante che nelle ultime settimana ha fatto capolino a Pesaro e a Sòfia. L’appuntamento di questo fine settimana prevede un parterre relativamente limitato visto che mancheranno diverse big, anche l’Italia si presenterà con un contingente ridotto: assenti le Farfalle, reduci da un ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Tashkent 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nel weekend del 19-21 aprile si disputerà la terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica ritmica, l’appuntamento è a Tashkent (Uzbekistan) dove andranno in scena i concorsi generali individuale e per i gruppi oltre alla varie Finali di Specialità. Non c’è tregua per l’universo dei piccoli attrezzi che sarà assoluto protagonista anche nel fine settimana di Pasqua, l’Italia sarà però presente con un contingente ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Sofia 2019 : Italia senza medaglia nelle Finali di Specialità - azzurre quarte : L’Italia non conquista delle medaglie nell’ultima giornata della seconda tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica ritmica che si è conclusa a Sòfia (Bulgaria). Le Farfalle erano impegnate nelle Finali di Specialità (prove non olimpiche) dopo il bel secondo posto ottenuto nel concorso generale ma purtroppo il podio è sfumato in entrambe le occasioni: quarte con i cinque cerchi (21.750) dove si è imposta la Bielorussia (23.600) ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Sofia 2019 : Italia seconda nell’all-around - Farfalle sempre sul podio! : L’Italia si conferma sul podio nella Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica ritmica e conquista un bellissimo secondo posto nel concorso generale della tappa di Sòfia (Bulgaria). Le Farfalle, reduci dal terzo posto di Pesaro, hanno incantato anche in trasferta e sono salite sul secondo gradino del podio col totale di 48.200: dopo il 24.300 timbrato ieri con le cinque palle, oggi le ragazze di Emanuela Maccarani anche brillato anche ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Sofia 2019 : Farfalle seconde a metà gara! Agiurgiuculese in finale al cerchio : L’Italia non delude mai nella Coppa del Mondo di Ginnastica ritmica, le Farfalle sono seconde nel concorso generale a metà gara: a Sòfia (Bulgaria) le ragazze di Emanuela Maccarani hanno eseguito un buonissimo esercizio con le 5 palle e sono state premiate con 24.300. Alessia Maurelli e compagne, reduci dal terzo posto ottenuto settimana scorsa a Pesaro, si sono dovute inchinare solo al cospetto delle padrone di casa (24.950) ma precedono ...