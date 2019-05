Gf | Daniele attacca Martina | Tu pensi solo alle telecamere

ilgiornale

(Di giovedì 2 maggio 2019)sembravano destinati a diventare una delle coppie del Grande Fratello , ma sebbene tra i due l'attrazione sia evidente c'è qualcosa che li allontana. Durante la diretta del reality ...

daniele_1266 : RT @Capezzone: Radio #Capalbio attacca... La SCPC (Suprema Cupola Politicamente Corretta) bacchetta... - commentocosee : RT @FelicityPorter_: Ma Daniele attacca Lemme che offende tutti ma parlare di FRANCESCA DE ANDRÈ NO? Ah no perché è la sua ex fidanzata pe… - minnietrilli : RT @FelicityPorter_: Ma Daniele attacca Lemme che offende tutti ma parlare di FRANCESCA DE ANDRÈ NO? Ah no perché è la sua ex fidanzata pe… -