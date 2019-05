Germania. Ubriaco alla guida di una carrozzina elettrica: disabile indagato e multato

Lo hanno fermato perché aveva un tasso di alcol nel sangue cinque volte superiore a quello consentito. E fin qui nulla di strano. Sicuramente ciò che non mancherà di generare un po’ di confusione (almeno inizialmente) è che il protagonista è un disabile. L’uomo era infatti alla guida della sua carrozzina elettrica quando è stato fermato a Plauen, in Germania. Ora sarà multato visto che la legge tedesca applica anche alle carrozzine le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza.