Francesco Monte e Giulia Salemi convivono | i “vicini” Ignazio e Cecilia

Francesco Totti vola a Montecarlo per il compleanno di Ilary Blasi : Francesco Totti è sposato dal 2005 con Ilary Blasi . Ma nonostante siano passati tanti anni e gli impegni della coppia siano sempre moltissimi entrambi non perdono occasione per poter stare insieme. E ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : “un piccolo Monte mi piacerebbe moltissimo” - leggi le parole di Giulia : Giulia Salemi e Francesco Monte hanno grandi progetti dopo la convivenza. La coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip appare oggi innamorata più che mai ed entrambi, intervistati da Diva e Donna, si sono... L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi: “un piccolo Monte mi piacerebbe moltissimo”, leggi le parole di Giulia proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia Salemi a Vieni da me : “Francesco Monte? Ecco il mio sogno” : Giulia Salemi intervista a Vieni da me: le parole su Francesco Monte Giulia Salemi è tornata in tv. Dopo l’ultima intervista a Verissimo, l’italo-persiana è riapparsa da mamma Rai, a Vieni da me di Caterina Balivo. Giulia, reduce dall’esperienza al Coachella, si è sottoposta all’intervista con emoticon, dove l’ospite viene invitato a dare un emoticon […] L'articolo Giulia Salemi a Vieni da me: “Francesco ...

Giulia Salemi a Vieni da me : “Francesco Monte è severo”. E su Fariba… : Francesco Monte e Giulia Salemi si sposano? Lei a Vieni da me: “Forse più in là…” Si è raccontata attraverso l’intervista con le emoticon nel salotto di Vieni da me oggi, venerdì 26 aprile 2019, Giulia Salemi, parlando con la padrona di casa Caterina Balivo del suo amore per Francesco Monte, ma anche della madre, Fariba Tehrani. Su Monte ai microfoni di Vieni da me Giulia Salemi ha dichiarato: “Francesco è un ...

Giulia Salemi : "Francesco Monte? Ha stravolto la mia vita" : Giulia Salemi, ospite, oggi, venerdì 26 aprile 2019, di 'Vieni da me' di Caterina Balivo, si è soffermata a lungo, anche sulla storia d'amore con Francesco Monte: E' arrivato in un momento particolare della mia vita. Ero disillusa dall'amore. Ero single da sei anni. Mi dicevo: "Cosa è che non va?!". Poi c'è stato lui. Francesco ha stravolto tutto. Ha superato il test coni miei genitori. La mia famiglia mi sostiene quando sono felice. L'ex ...

Francesco Monte e Giulia Salemi - bebè in arrivo? Ecco l'indizio : Francesco Monte e Giulia Salemi in attesa di un bebè? Nelle ultime ore il rumor si rincorre sul web. L'amore tra i due ex gieffini procede a gonfie vele e, archiviata la storia con Cecilia...

Giulia Salemi e Francesco Monte : un bebè in arrivo? : Va davvero a gonfie vele la storia d"amore nata qualche mese fa tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Entrambi sono stati concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, e proprio da li hanno iniziato la loro conoscenza proprio nel programma condotto da Ilary Blasi.Se in un primo momento in molti vi era il dubbio che Francesco e Giulia fossero incompatibili caratterialmente, considerati soprattutto i piccoli battibecchi di cui si sono ...

Giulia Salemi in lacrime per Francesco Monte a Verissimo : 'Un partner che si prende cura di te - ti fa sentire unica' : Giulia Salemi e Francesco Monte ospiti a . Su le ultime novità. A quattro mesi dall'inizio della loro storia nata nella Casa del Gf Vip, i due ex gieffini si sono raccontati nel salotto di Silvia ...

GIULIA SALEMI E Francesco MONTE/ 'Figli e matrimonio? Diciamo che...' - Verissimo - : GIULIA SALEMI e FRANCESCO MONTE a Verissimo il lieto annuncio del matrimonio dopo il ricovero in ospedale che aveva spaventato i fan? Lo scopriremo oggi

Francesco Monte a Verissimo : Giulia Salemi scoppia a piangere : Giulia Salemi in lacrime a Verissimo durante l’intervista con Francesco Monte Momento di commozione a Verissimo per Giulia Salemi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è scoppiata a piangere durante l’intervista col neo fidanzato Francesco Monte. Il motivo? L’italo-persiana si è emozionata nel parlare della relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne. Una relazione […] L'articolo Francesco Monte a ...

Verissimo - Giulia Salemi : “Con Francesco Monte credevo fosse un lago - ma era un oceano d’amore” : La coppia Francesco Monte e Giulia Salemi, nata nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, è ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 13 aprile 2019. “Contro gufi e malelingue, l’amore vince su tutto: siamo insieme da 4 mesi – ha esordito trionfante Giulia Salemi -. Stiamo mettendo le basi di qualcosa di importante insieme. Pensavo fosse un lago invece era un oceano.” “E’ ...

Giulia Salemi e Francesco Monte : insieme in California dopo il pronto soccorso : Giulia Salemi e Francesco Monte in California dopo il pronto soccorso e Verissimo Nelle ultime ore Giulia Salemi aveva fatto allarmare un po’ i suoi sempre più numerosi fan a causa di una febbre molto alta. A dare la notizia via social era stata la mamma Fariba, che preoccupata aveva accompagnato la figlia in ospedale, […] L'articolo Giulia Salemi e Francesco Monte: insieme in California dopo il pronto soccorso proviene da Gossip e ...

Francesco Monte e Giulia Salemi - aggiornamenti salute : “Siamo ko” : salute Giulia Salemi: la febbre è scesa e come sta adesso? Come sta Giulia Salemi? Dopo aver ricevuto notizie direttamente dalla mamma (la simpaticissima Fariba), adesso a parlare della sua condizione di salute è proprio l’influencer che, durante alcune Instagram stories, ha spiegato che sta meglio e che Francesco Monte non l’ha persa mai di […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi, aggiornamenti salute: “Siamo ...

Giulia Salemi e la corsa in ospedale - fan in ansia : Francesco Monte rivela le sue condizioni su Instagram : Giulia Salemi e la corsa in ospedale. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. L'ex gieffina è stata portata di corsa in pronto soccorso dalla mamma Fariba Tehrani. Ed è...