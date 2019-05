Francesca De Andrè tradita dal fidanzato? L’annuncio di Barbara d’Urso

Il fidanzato di Francesca De André beccato con un’altra : lo scoop di Barbara d’Urso : Giorgio, il fidanzato di Francesca De André, paparazzato insieme ad un’altra ragazza Brutte notizie in arrivo per Francesca De André. Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha rivelato che il fidanzato della giovane opinionista, Giorgio, è stato pizzicato in compagnia di un’altra ragazza. I due sono stati beccati dai paparazzi di una […] L'articolo Il fidanzato di Francesca De André beccato con ...

Gennaro Lillio e Francesca De Andrè si piacciono? Il video del Gf 2019 che fa discutere Cosa sta succedendo tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio? I due sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello 2019 e questo nonostante lei sia amica di Erica Piamonte e lui sembrava avvicinarsi sempre più a Mila

Grande Fratello 16 - Gennaro Lillio e Francesca de Andrè si piacciono? La gelosia di Mila Suarez : Nella casa del Grande Fratello si sta delineando un'amicizia particolare fra Gennaro Lillio e Francesca de Andrè. I due non hanno problemi nel manifestare affetto davanti alle telecamere. Gennaro, tra i tombeur de femme di questa sedicesima edizione, abbraccia la ragazza e trascorre con lei momenti di tenerezza. E il fidanzato di lei (Giorgio Tambellini) come la prenderà?Intanto Gennaro in confessionale dice di essere frenato in questa ...

Gossip GF 16 : Francesca De Andrè vicina a Gennaro - il fidanzato Giorgio a spasso con Rosi : A quasi un mese dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Francesca De Andrè è finita al centro del Gossip per più motivi: i baci alla francese con Erica Piamonte, le liti con Mila Suarez e Alberico Lemme, e l'amicizia sempre più stretta con Gennaio Lillio. Mentre in tv vengono mandate in onda le coccole e gli sguardi d'intesa che la figlia di Cristiano si scambia con il compagno d'avventura, il suo fidanzato viene paparazzato accanto ...

Francesca De Andrè - il fidanzato la tradisce! : Anche il mondo della notte milanese sta iniziando a conoscere bene questa neonata 'coppia' di amici: i due infatti sono stati avvistati più volte insieme a cena in un noto bistrot in pieno centro e ...

Gennaro rubacuori al 'Grande Fratello'. Dopo Erica e Mila, adesso anche Francesca De André sembra provare una certa attrazione per il modello napoletano. A dimostrarlo sono gli ultimi avvicinamenti tattici tra i due concorrenti...

Grande Fratello, Francesca De Andrè si lascia andare e perla del suo ex Daniele Interrante, del rapporto che aveva con la figlia di Daniele e Guendalina e del suo attuale fidanzato parlando della sua relazione con l'ex tronista ha detto: "Con Daniele c'è stato all'inizio un vortice di passione, ma c'erano troppi problemi. Lui è più debole di me e io mi facevo carico di tutto"

Grande Fratello 16, l'ingresso di Guendalina è stato scoppiettante, i rapporti con la De Andrè non sono sembrati dei migliori, ma adesso… Che i rapporti tra Francesca De André e Guendalina Canessa non fossero tra i migliori, lo abbiamo capito tutti guardando l'ultima diretta del GF 16. Le due, che entrambe hanno avuto in passato una relazione con Daniele Interrante, se ne sono dette di cotte e di crude

Francesca De André e Guendalina Canessa : pace fatta al GF 16 : Grande Fratello: Francesca De André e Guendalina Canessa hanno fatto pace Che i rapporti tra Francesca De André e Guendalina Canessa non fossero tra i migliori, lo abbiamo capito tutti guardando l’ultima diretta del GF 16. Le due, che entrambe hanno avuto in passato una relazione con Daniele Interrante, se ne sono dette di cotte e di crude soltanto dopo pochi minuti in cui erano state in contatto nella casa più spiata d’Italia. ...

GF16 - Francesca De André - lo sfogo su Daniele : 'Voleva sposarmi - ma non era divorziato' : Tempo di confessioni al Grande Fratello 16 per Francesca De André. La modella proprio in queste ore ha parlato a lungo in giardino con Serena Rutelli e Mila Suarez, alle quali ha svelato diversi particolari circa la sua relazione passata con Daniele Interrante, soffermandosi anche sul rapporto che ha avuto in questi anni con Chloe, la figlia dell'ex tronista di Uomini e Donne e Guendalina Canessa. Inoltre, ha spiegato che l'ex moglie di Daniele ...

Grande Fratello 2019/ Pace tra Guendalina e Francesca De Andrè : il chiarimento : Dopo la tempesta è tornata la quiete: Guendalina Canessa e Francesca De Andrè, si chiariscono all'interno del Grande Fratello 2019.

Grande Fratello 16 - arrivano le scuse di Guendalina Canessa a Francesca De Andrè : Dopo il suo ingresso inferocito nella Casa del Grande Fratello, la nuova concorrente Guendalina Canessa ha avuto modo di chiarirsi con la sua rivale Francesca De Andrè. Le due donne si conoscono da parecchi anni perché Guendalina Canessa è l'ex moglie di Daniele Interrante, dal quale ha avuto una figlia, quest'ultimo per molti anni è stato fidanzato con la De Andrè, conosciuta mentre stava ancora con sua moglie, e secondo la Canessa proprio ...

Francesca De André ripensa a Interrante : le lacrime dopo la tregua con la Canessa : Daniele Interrante, Guendalina Canessa e Francesca De André: gli ultimi gossip dal Grande Fratello Forse il Grande Fratello è riuscito in una mission impossible. Francesca De André e Guendalina Canessa, dopo l’acceso scontro in diretta, parlano serenamente nel giardino della Casa godendosi la giornata di sole. Il temporale, che porta il nome di Daniele Interrante, […] L'articolo Francesca De André ripensa a Interrante: le lacrime ...

Gf - Francesca de André : "Se ci fosse mio nonno sarebbe tutto diverso" : Francesca De André , figlia di Cristiano e nipote del celebre cantautore Fabrizio , è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. Il suo è un cognome molto pesante da portare e lei ...