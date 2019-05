FOTO – Messaggio dei tifosi per Insigne | striscione davanti casa a Posillipo

Infarto Casillas – Il dolce messaggio social della moglie Sara Carbonero : ” la vita a volte ha quel modo strano di ricordarci di celebrare ogni battito” [FOTO] : Sara Carbonero ringrazia tutti i fan per i tanti messaggi ricevuti dopo il grande spavento per l’Infarto del marito Iker Casillas Grande spavento ieri per Iker Casillas: il portiere del Porto è stato colpito da un Infarto del miocardio mentre si allenava con la sua squadra ieri. Grazie all’intervento tempestivo dei medici del suo team e dell’ospedale di Oporto, che lo hanno sottoposto subito ad un’operazione ...

Juventus-Dybala - arriva il chiaro messaggio sul futuro su twitter -FOTO- : JUVENTUS DYBALA- Un’eliminazione amara culminata anche con un ko a fine primo tempo. Altra parentesi negativa di Paulo Dybala in Champions League. Il match contro l’Ajax, il quale ha visto Dybala scendere in campo con la fascia da capitano, ha evidenziato un’ennesima prestazione incolore del fantasista bianconero. Come trapelato nelle ultime ore, il futuro della […] More

City-Tottenham - il messaggio su twitter sorprende tutti -FOTO- : CITY TOTTENHAM – Forse una della partite più belle degli ultimi 10 anni: calcio totale, spettacolo, classe e divertimento. Il Tottenham super il City nonostante la vittoria dei padroni di casa per 4-3. Un match caratterizzato da una doppia rimonta, prima dei padroni di casa, poi della compagine ospite. Una sfida decisa nei minuti finali […] More

La prima FOTO di Walter Nudo dall'ospedale e il messaggio ai fan dopo il malore : Walter Nudo ha pubblicato su Instagram un'immagine dall'ospedale e un messaggio per aggiornare i fan sulle proprie condizioni di salute: "Qualcuno mi ha dato anche per spacciato… evidentemente mi conosce poco". Nudo definisce il malore che lo ha colpito “un bel dritto in faccia anzi un paio di ganci sulla testa… a sinistra precisamente”, poi ha commentato: “La vita, ripeto questa meravigliosa parola che a volte trascuriamo V I T A… è anche ...

Infortunio Kane - il messaggio dell’attaccante dopo lo shock di ieri [FOTO] : Infortunio Kane – “Dispiaciuto per essere uscito per Infortunio, ma ogni battuta d’arresto è una possibilità di tornare più forte che mai. Grande finale dai ragazzi per andare avanti e vincere!”. E’ il messaggio via Instagram dell’attaccante del Tottenham, Harry Kane dopo il successo nel match contro il Manchester City, il calciatore ha dovuto fare i conti con un brutto Infortunio alla caviglia e dovrà ...

Inter - Icardi lancia un messaggio di unità : post una FOTO con Candreva : Ormai sempre più inserito nell'Inter: Mauro Icardi, su Instagram, questa volta pubblica una foto ancora in bianco e nero al fianco di Antonio Candreva ad Appiano Gentile, seguita da una che lo ritrae ...

MotoGp – “Super Amore!” - Valentino Rossi festeggia il 2° posto in Argentina : il messaggio della fidanzata Francesca è dolcissimo [FOTO] : Valentino Rossi festeggia il secondo posto in Argentina sui social: il commento della fidanzata Francesca Sofia Novello è dolcissimo Valentino Rossi torna sul podio in Argentina. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, il ‘Dottore’ battaglia con Andrea Dovizioso e si va a prendere la seconda piazza, alle spalle di un imprendibile Marc Marquez. Il pilota Yamaha, in barba ai suoi 40 anni, ha sempre la solita fame di quando era un ...

F1 – Charles Leclerc poleman in Bahrain - il messaggio della fidanzata è dolcissimo [FOTO] : Charles Leclerc conquista la prima pole position di carriera in Bahrain, la fidanzata Giada Gianni lo omaggia con un dolce messaggio social Charles Leclerc, prima di quanto previsto, ha conquistato la sua prima pole position di carriera. In occasione delle qualifiche del secondo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno, il monegasco si è incoronato poleman, proprio davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel. A stupirsi in ...

Elisa Isoardi pubblica una FOTO sospetta su Instagram - forse un messaggio per Salvini : Elisa Isoardi ha pubblicato recentemente sul suo profilo social una foto che la ritrae sdraiata, in canottiera, immersa tra i peluche. Matteo Salvini, qualche giorno fa, si è fatto "paparazzare" con la sua nuova compagna Francesca Verdini mentre andavano all'anteprima di Dumbo al cinema. Elisa Isoardi e la foto con un anello al dito La foto pubblicata dalla Isoardi sul suo profilo, però. mostrava un particolare che non deve essere sfuggito ai ...

Inter - senti Wanda Nara! Sguardo sexy e messaggio criptico : 'molta gente ha paura di dire...' [FOTO] : Wanda Nara torna a parlare e lo fa via social. Sguardo sexy e messaggio criptico su Instagram: è l'ennesima frecciatina all'Inter? sexy ed enigmatica sui social. Wanda Nara torna a parlare e lo fa ...

Inter - senti Wanda Nara! Sguardo sexy e messaggio criptico : “molta gente ha paura di dire…” [FOTO] : Wanda Nara torna a parlare e lo fa via social. Sguardo sexy e messaggio criptico su Instagram: è l’ennesima frecciatina all’Inter? sexy ed enigmatica sui social. Wanda Nara torna a parlare e lo fa tramite Instagram. Dopo i primi segnali di avvicinamento fra Icardi e l’Inter, con il bomber tornato ad allenarsi con il gruppo dopo diverse settimane di assenza, la showgirl argentina rischia di minare la flebile serenità ...

Inter-Icardi - arriva la pace : il messaggio dell’attaccante su Instagram [FOTO] : Fiducia ritrovata in casa Inter, il club nerazzurro è reduce dall’importante successo nel derby contro il Milan che ha permesso il controsorpasso in classifica ai rossoneri. Ma a tenere banco è sempre più la situazione legata all’attaccante Mauro Icardi, nel dettaglio il calciatore argentino si prepara per il rientro in gruppo, il calciatore lancia messaggi sui social. Icardi ha infatti postato sul proprio account Instagram tre ...

Festa del papà – Il messaggio di Federica Nargi per Alessandro Matri è commovente : “ti guardo e rimango sempre più innamorata” [FOTO] : Il messaggio speciale di Federica Nargi per Alessandro Matri nel giorno della Festa del papà Federica Nargi e Alessandro Matri sono una delle coppie più amate d’Italia. Solo pochi giorni fa, la bella ex velina ha dato luce alla sua secondogenita, la piccola Beatrice, che ha portato gioia e amore. Un regalo speciale per Alessandro Matri, che oggi dunque celebra la Festa del papà con un sapore ancor più dolce. E’ proprio per ...

Inter - Icardi e il messaggio alla società : la FOTO su Instagram scatena il web : Inter Icardi – Non si placa ancora il caso Icardi. Domani sera, l’attaccante argentino, guarderà il derby dagli spalti. Dopo giorni di silenzio, Mauro Icardi torna a postare su Instagram. alla vigilia del derby che lui vivrà solo come semplice spettatore, l’attaccante argentino ha postato una foto della sua classica esultanza con la fascia da capitano che gli è stata […] L'articolo Inter, Icardi e il messaggio alla ...