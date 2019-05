Forza Italia | il ‘nuovo Nazareno’ invocato da Micciché imbarazza | “Con il Pd? Mai più | è

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2019) Riunire i moderati, rilanciare “un nuovo patto del Nazareno”. A invocarlo era stato Gianfranco Micciché, storico sodale di Silvio Berlusconi in Sicilia, dopo le amministrative e il caso Gela, dove il candidato sindaco Lucio Greco (ex alfaniano) è sostenuto da azzurri e dem e spera di vincere al ballottaggio contro il leghista Giuseppe Spata. Uno scenario che, dopo silenzi di circostanza,, già scossa da liti interne, fughe di dirigenti nei territori e con il presidente azzurro della Liguria, Giovanni Toti, da mesi ormai più fuori che dentro il partito. “Una nuova alleanza Pd –? Non esiste“, rilanciano in coro in casa azzurra, seppur con diverse sfumature. “Non c’è spazio per questo scenario. Berlusconi ha già indicato che la linea, anche in vista delle Europee, è l’unità del centrodestra, tra popolari e ...

