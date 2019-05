Formula 1 | Jacques Villeneuve | “L’arrivo di Leclerc sta avendo un effetto negativo sulla

oasport

(Di giovedì 2 maggio 2019) Il weekend del Gran Premio d’Azerbaijan è andato in archivio ed i deludenti risultati della Ferrari in questo avvio di campionato stanno facendo discutere gli addetti ai lavori e gli appassionati della1. La scuderia di Maranello, dopo le ottime impressioni destate nei test invernali di Barcellona, non è riuscita a contrastare lo strapotere di una Mercedes capace di collezionare quattro doppiette consecutive in altrettante gare disputate.Il Campione del Mondo di1 del 1997Villenueve, attualmente opinionista a Sky Sport, ha espresso il proprio punto di vistasituazione della scuderia di Maranello criticando la scelta di affiancare a Sebastian Vettel il giovane monegasco Charles: “Guardando dalla prospettiva di, è davvero fantastico essere in Ferrari già quest’anno, per lui è meraviglioso, e sta mostrando sin da subito di ...

