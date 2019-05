motori.ilmessaggero

(Di giovedì 2 maggio 2019) ... ricchi incentivi, soprattutto nei grandi centri urbani, e una rete di ricarica che conta oltre 33mila punti per la più alta densità di spine al mondo: oltre 20 ogni 100 km di strada, una ogni 4 auto ...

ilmessaggeroit : #ford, il futuro è in viaggio. Al #go further di Amsterdam presenta le sue novità: 40 modelli, 16 dei quali… - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: @MFordFuture Automazione di un numero enorme di impieghi: Martin Ford spiega come la società può sopravvivere all’inva… - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: Il futuro del lavoro, tra robot e reddito di cittadinanza @luigidimaio @matteosalvinimi La diffusione dell’intelligenz… -