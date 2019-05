Fondi Lega - i giudici dell’appello : “Il segretario non può usarli a suo piacimento” : Il segretario di un partito non può disporre “a suo piacimento” dei Fondi versati dagli associati o erogati dai presidenti di Camera o Senato come “rimborso delle spese elettorali”. È ribadito nelle motivazioni con cui, in assenza della querela da parte dell’attuale leader della Lega Matteo Salvini e necessaria ai fini del processo, lo scorso gennaio è stato dichiarato in appello il non luogo a procedere per Umberto Bossi ...

Zingaretti : Fondi Lega?5S correi sistema : 17.53 "L'inchiesta dell'Espresso sulle donazioni alla Lega è pesante e descrive un sistema torbido. Siamo garantisti e aspettiamo prima di emettere giudizi". Così il segretario Pd Zingaretti a proposito dell'inchiesta del settimanale, secondo cui donazioni di militanti alla Lega sono finite a società private e conti personali. "Politicamente, mi preme però sottolineare che i 5 Stelle provano ogni giorno a prendere le distanze dalla Lega.La ...

Fondi - Province e autonomia : i grillini all'attacco della Lega : A meno di un anno dalla nascita del governo, Lega e Movimento 5 Stelle sono sempre più ai ferri corti. I malumori ormai non vengono più celati: se da una parte Matteo Salvini sbotta per le 'troppe ...

UE - niente più Fondi europei per investimenti legati a combustibili fossili : ... stabilendo che le regioni spendano dal 30 al 50% dei finanziamenti del Fesr in questa direzione e che un altro 30% venga destinato alla lotta contro il cambiamento climatico e a favore dell'economia ...

Lega - Borghezio : Sempre vigilato su Fondi pubblici - ho dato fastidio : Milano, 18 apr., LaPresse, - "Sono convinto di aver Sempre saputo e voluto evitare ogni e qualsiasi 'mala gestio' dei fondi pubblici, avvertendo per tempo i dirigenti che non ritenevo avessero ...

Il sottosegretario Siri della Lega indagato per corruzione per i Fondi alle energie rinnovabili : Il sottosegretario ai Trasporti Armando Siri, della Lega, è indagato per corruzione dalla Procura di Roma nell’ambito di un’inchiesta nata a Palermo. Secondo gli investigatori Siri, attraverso Paolo Arata, ex deputato di Forza Italia e oggi responsabile del programma sull’Ambiente del Carroccio, avrebbe ricevuto denaro per modificare una norma da i...

Progetti di legalità - 150 milioni al Sud : Fondi a Sicilia e Calabria. Salvini il 25 aprile sull'Isola : ... commissario della Lega in Sicilia, a margine della presentazione, in mattinata, nella sede della Lega Salvini Premier di Palermo, della prima scuola di formazione politica della Lega in Sicilia, che ...

Legalità - buon governo e cambiamento : Lega Salvini Premier Fondi sposa i principi del partito nazionale : Il nuovo che avanza all'insegna del cambiamento ha riscosso consensi inaspettati nei cittadini, ormai stanchi della vecchia politica, inefficace e personalistica. Ed è proprio sul sostegno e l'...

La Lega taglia i Fondi al Premio Terzani : "Kermesse di sinistra. Lo scrittore? Ormai Santo secolare" : Il Comune di Udine, guidato dal sindaco Pietro Fontanini (Lega) ha ridotto da 30mila a 10mila euro il suo contributo al festival Vicino Lontano, giunto alla 15esima edizione e in programma nel capoluogo friulano dal 16 al 19 maggio. Tagli, dunque, anche per il Premio letterario internazionale Tiziano Terzani. "Avevamo chiesto già in campagna elettorale un ripensamento di questa manifestazione", ha spiegato l'assessore comunale alla ...

Sostegno alla montagna - la Lega sblocca i Fondi per cinque Comuni : Lo stanziamento è possibile grazie a un decreto firmato dai ministri per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani , dell'Interno, Matteo Salvini e dell'Economia e delle finanze, Giovanni ...