Festival della tv e nuovi media | a Dogliani è il giorno del debutto dell' ottava edizione

Festival di Cannes 2019 - la regista Alice Rohrwacher in giuria per l’assegnazione della Palma d’oro : La regista Alice Rohrwacher è nella giuria del Festival di Cannes 2019 che assegnerà la Palma d’oro (14-25 maggio). Presieduta dal regista, sceneggiatore, produttore messicano Alejandro Gonzalez Iñarritu la giuria è ora al completo: ad assegnare i premi l’attrice americana Elle Fanning, l’attrice e regista del Burkina Faso Maimouna N’Diaye, la regista americana Kelly Reichardt, il regista, sceneggiatore e montatore ...

Sette maghi in sfida per il Festival della Magia : Il ricavato degli spettacoli sosterrà la raccolta fondi per aiutare l'associazione Agebeo a concretizzare il progetto del Villaggio dell'Accoglienza che diventerà una opportunità per tutta la ...

In corso a Ragusa Ibla il Festival della Danza : Ragusa Ibla si è trasformata in un grande palco che ospita ballerini e Danzatori grazie al Festival della Danza che vede 200 partecipanti

"Les Mots" - ad Aosta il Festival della Parola : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cultura e turismo > "Les Mots", ad Aosta ...

Far East Film Festival - Udine capitale della nuova Via della Seta : Dal 26 aprile al 4 maggio , Udine diventa per la 21a volta la capitale del cinema asiatico con la più grande rassegna cinematografica al mondo dedicata all'estremo oriente: il Far East Film Festival , ...

Noci - Bari - - I edizione del Festival della Consapevolezza - Ti Chiedo Scusa : Musiche, colori, monologhi, cortometraggi, rappresentazioni ed installazioni artistiche, esperienze sensoriali, spettacoli di magia, di danza e teatrali, e molto altro ancora, immergeranno i ...

Festival Nazionale della Canzone d'autore DISCANTO : ... e con la partecipazione di Marco Martinelli, cantante con una laurea in Biotecnologie Agro-Industriali che gli permette di spiegare ai telespettatori Rai una nuova visione della scienza.

Motor Valley Fest : grande entusiasmo per il primo Festival della "Terra dei Motori" : A Modena dal 16 al 19 maggio la prima edizione del Festival diffuso dedicato alla zona dell'Emilia Romagna in cui si...

Festival della Danza. Da venerdì a domenica tanti appuntamenti e il concorso : Una nuova edizione della manifestazione organizzata dall'Associazione "Progetto Danza" con il contributo del Comune di Ragusa, Assessorato al Turismo e agli Spettacoli, sta per iniziare portando con ...

Campus Party arriva alla terza edizione : torna il più grande Festival internazionale sul mondo dell'innovazione e della creatività : Quattro giorni e quattro notti non stop, 450 ore di contenuti, 4mila tende, 20mila visitatori attesi, 250 speaker provenienti da tutto il mondo che si alterneranno su sei diversi palchi. Si accendono i motori per la terza edizione di Campus Party, il più grande festival internazionale sul mondo dell'innovazione e della creatività, che si terrà a Milano dal 24 al 27 luglio 2019.È l'evento più atteso dai giovani digitali: un format unico nel suo ...

FIPILI Horror Festival : a Livorno torna il Festival della Paura - Festival - : Romero, utilizza il genere in una prospettiva sociale e politica. Fulci For Fake , il primo biopic dedicato a Lucio Fulci , col regista Simone Scafidi ed infine la proiezione integrale non censurata ...

Biglietti in prevendita per il Festival della Bellezza di Verona : tutti gli ospiti da Patti Smith a Morgan : Inizia il 29 maggio, il Festival della Bellezza di Verona, con tutti gli ospiti appena annunciati che prenderanno parte alla 20 giorni di musica e racconti nei quali compaiono anche i nomi di Patti Smith e Morgan. La manifestazione avrà inizio alla fine di maggio e terminerà il 16 giugno, con un evento in programma all'Arena di Verona per il 26 agosto. Con il tema "L'anima e le forme" si andrà a indagare sul dualismo tra uomo e assoluto ma ...

L'informazione italiana si dà appuntamento al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani : Oltre 150 ospiti del mondo dell' informazione, di tradizionali e nuovi media, nomi della tv, dello spettacolo, della musica si confronteranno in quasi 50 incontri sul tema '#percezioni'. Torna dal 2 ...

A Papa Francesco il Premio LegalItria 2019. L'annuncio alla presentazione della seconda edizione del Festival LegalItria : Il primo Festival nazionale in Puglia sulla legalità, mette al centro la legalità ed il giornalismo d'inchiesta attraverso presentazioni di libri, tavole rotonde, proiezione di film e spettacoli ...