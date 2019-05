Ferzan Özpetek a Palermo | il ritorno del maestro del cinema nel capoluogo siciliano

Blastingnews

(Di giovedì 2 maggio 2019) Un grandeper: lunedì 6 maggio, alle ore 20:00, all'interno della Sala De Seta ai Cantieri Culturali della Zisa, in via Paolo Gili, 4, ilospiterà nuovamente, a distanza di un anno, il regista turco naturalizzato italianoAll'incontro con il regista noto per le pellicole "Le fate ignoranti", "Saturno contro", "Napoli velata" e "La finestra di fronte", interverranno il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di, Fabrizio Micari, l'assessore alle Culture Città di, Adham Darawsha, e Marcella Cannariato Dragotto, referente per la Sicilia della Fondazione Belisario e sarà moderato dalla giornalista Giulia Noera....

