Federal Reserve non dà retta a Trump | niente tagli nel 2019

finanza-infograficando

(Di giovedì 2 maggio 2019) L'appuntamento più atteso dai mercati nel primo giorno di maggio era con la. Il meeting di politica monetaria della banca centrale americana alla fine non ha prodotto sorprese.La decisione dellaLa FED ha infatti deciso di non toccare i tassi di interesse, così come si aspettavano gli economisti. Il costo del denaro rimane così compreso nell'intervallo tra il 2,25% e il 2,50%. L'ultimo ritocco operato dall'istituto centrale risale allo scorso dicembre, quando il FOMC decise di aumentare i tassi di 25 punti base, per la quarta volta nel 2018. La FED ha quindi deciso di non dare ascolto al presidente, che di recente aveva alzato al pressione sull'istituto centrale chiedendo uno dei tassi, così da stimolare la crescita economica a stelle e strisce.Secondo lanon ci sono motivi per cambiare la propria azione, che viene ritenuta ...

LaStampa : La Federal Reserve (Fed) ha mantenuto invariati i tassi di interesse statunitensi tra il 2,25% e il 2,5%. - AntonioGovoni : RT @LaStampa: La Federal Reserve (Fed) ha mantenuto invariati i tassi di interesse statunitensi tra il 2,25% e il 2,5%. - Giulio__Mariani : RT @LaStampa: La Federal Reserve (Fed) ha mantenuto invariati i tassi di interesse statunitensi tra il 2,25% e il 2,5%. -