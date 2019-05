Fattura o ricevuta fiscale : differenza e quale per prestazione occasionale : Fattura o ricevuta fiscale: differenza e quale per prestazione occasionale Cosa cambia tra ricevuta e Fattura Ogni persona fisica o giuridica che sia, a fronte di una prestazione svolta nel quadro di un’ attività di impresa o di lavoro autonomo, deve produrre un documento fiscale ad attestazione della somma ricevuta come compenso. Tale documento può essere una Fattura o una ricevuta fiscale: è bene segnalare che la Fattura e la ricevuta ...

