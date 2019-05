Europee | politica economica secondo tema al dibattito tra candidati Commissione a Firenze

Europee - Di Maio : “Negli anni parcheggio di trombati della politica”. Poi l’appello : “Bisogna votare per cambiare le cose” : “Queste elezioni sono anche un tema italiano, perché dobbiamo evitare che tornino quelli di prima. Abbiamo impiegato anni per mandare Pd, Berlusconi e Meloni all’opposizione. ‘Continuare per cambiare’ (lo slogan scelto dal M5s per le Europee, ndr) significa continuare con questo governo”. Sono le parole di Luigi Di Maio, che durante la presentazione del programma del Movimento per le elezioni del 26 maggio ha ...

Europee : Mineo (La Sinistra) - corruzione politica vera incubatrice delle mafie : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - "Oggi è la corruzione politica la vera incubatrice delle mafie. Per noi resta centrale la battaglia contro la barbarie mafiosa". Lo ha detto Corradino Mineo, presentando, a Palermo, la sua candidatura come capolista per La Sinistra, nella circoscrizione Sicilia e Sarde

RAI E POLITICA/ Il fuoco - anche amico - su Foa e Salini in attesa delle Europee : Situazione turbolenta intorno a viale Mazzini. In Commissione vigilanza Rai il Presidente viene anche contestato dai membri della maggioranza

Settimana politica : dal Def alle Europee guardando alla Libia : Mercoledi' sara' infine il turno del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Le opposizioni hanno gia' annunciato battaglia su un eventuale aumento dell'Iva. Le rassicurazioni del governo per ora non ...

FINANZA E POLITICA/ L'Italia compra tempo fino alle Europee : Con la stesura del Def, di fatto il Governo cerca di rimandarne il vero contenuto a una fase successiva al voto delle europee

Europee - Zingaretti : "Liste aperte che vanno oltre il Pd - è innovazione politica" : Agenzia Vista, Roma, 12 aprile 2019 Europee, Zingaretti liste aperte che vanno oltre il PD, e' innovazione politica Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e segretario del Partito Democratico, ha annunciato in conferenza stampa le dimissioni di Massimiliano Smeriglio da vice-presidente della ...

«Le prossime elezioni Europee sono importanti perché saranno un test anche per la situazione politica nazionale» : Bisogna dare una svolta alla situazione politica del nostro Paese, la cui economia ha tutti gli indicatori negativi'. Cesa ha concluso: 'L'Europa ha raddoppiato le risorse per la ricerca, 120 ...

Mussolini - un terzo nipote in politica : Caio Giulio Cesare si candida alle Europee con Fdi : “Sovranità - sicurezza e famiglia” : Ci sarà un terzo Mussolini impegnato nella politica italiana, intendo per escluso il capostipite, il Duce del fascismo. Caio Giulio Cesare Mussolini, 50 anni, figlio di Guido e nipote di Vittorio (secondogenito di Benito) si candiderà alle Europee con Fratelli d’Italia nella circoscrizione Sud. Ad annunciarlo è lo stesso Mussolini in una nota che contiene anche un’intervista al giornale londinese The Times. Nella politica italiana ci sono ...

Europee - Rossi con il Pd. Le reazioni della politica : ... riconoscendosi in quel quadrato rosso e, dentro quel campo, impegnandosi e lottando sui temi della tutela del lavoro, della conversione ecologica dell'economia e della giustizia sociale; per un '...

Europee - Della Vedova : "Il no al listone? Ci siamo assunti un rischio di impresa politica" : Benedetto Della Vedova è il segretario di +Europa, nelle scorse settimane ha detto no alla proposta di Nicola Zingaretti di fare un listone unico alle Europee, nonostante lo sbarramento al 4% che ...