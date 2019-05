Europee | Di Maio | “Negli anni parcheggio di trombati della politica” Poi l’appello

Di Maio presenta il programma elettorale M5S per le Europee : le province sono uno spreco - Sky TG24 - : Durante la presentazione del programma elettorale in vista delle europee, il vicepremier afferma: "Non è aumentando le poltrone che si risolvono i problemi degli italiani". Poi su Siri: "Questione ...

Europee : Di Maio - Europarlamento parcheggio trombati politica : Roma, 02 mag 13:23 -, Agenzia Nova, - "Il tema vero delle elezioni Europee è quanta gente andrà a votare e questo dipenderà dalla percezione di quanto sia stato utile il Parlamento..., Rin,

Elezioni Europee - Di Maio : Parlamento Ue parcheggio trombati politica - Sky TG24 - : Il vicepremier ha presentato il programma del M5S per le Elezioni del 26 maggio. "Saremo ago della bilancia", ha detto. Poi una critica a Salvini: "Contro l'austerity ma alleati con Orban? Non ha ...

Europee - Di Maio presenta il programma M5S : ...

Elezioni Europee - Luigi Di Maio : “Parlamento Ue è stato il parcheggio per trombati della politica” : Luigi Di Maio ha presentato questa mattina il programma del M5S per le Elezioni europee, che si articola in 10 punti: "Il Ppe e il Pse non avranno il 51% e il gruppo del M5s sarà ago della bilancia. Queste Elezioni non sono solo europee ma anche italiane: dobbiamo evitare che tornino quelli che c'erano prima".Continua a leggere

Vittorio Feltri - un'amara verità su Luigi Di Maio - il Mezzogiorno e il senso delle elezioni Europee : Ho letto da qualche parte che il Veneto ha battuto il record del proprio Pil. Significa che l'imprenditoria dell'Est va a gonfie vele nonostante un governo nazionale che si occupa di Siri e di Raggi, di reddito di cittadinanza e altre scemenze come la lotta alla povertà che non esiste, visto che i m

Luigi Di Maio : “Governo non cadrà dopo le elezioni Europee - va avanti per 4 anni” : Luigi Di Maio ha assicurato che il governo non cadrà dopo le elezioni europee di maggio, e ha aggiunto che l'IVA non aumenterà, "non con il Movimento Cinque Stelle". Ma in un'intervista sul Fatto Quotidiano il ministro dell'Economia Tria ha ribadito: "Non è possibile abbassare le tasse, far crescere la spesa e tenere l'Iva ferma. In passato l'hanno fatto e adesso ne facciamo i conti".Continua a leggere

Salvini-Di Maio - patto sempre più fragile. Resa dei conti dopo le Europee : È sui rispettivi talloni d’Achille che la fragile tregua gialloverde potrebbe franare:la giustizia per la Lega, con il caso del sottosegretario Armando Siri indagato per corruzione; la Capitale per il M5S, dove le grane infinite della sindaca Virginia Raggi mettono a dura prova anche la pazienza dei vertici del Movimento...

Salvini-Di Maio - tregua sempre più fragile. Resa dei conti dopo le Europee : L'Italia e la sua economia non possono permettersi maniac - giocatori maniacali che bluffano spesso e provano a vincere ogni piatto a colpi di aggressioni - a disegnare la prossima manovra, che ha 23 ...

Di Maio : impensabile Salvini rivendichi premiership dopo Europee : Roma, 20 apr., askanews, - 'Non è pensabile che lo faccia'. Lo ha affermato il vicepremier e leader della Lega Luigi Di Maio, intervistato da Repubblica sulla possibiloitàm che la Lega di Matteo ...

Salvini-Di Maio - nella campagna per Europee c'è la sfida quotidiana su Roma : Il leader del Carroccio: 'Per la sicurezza della Capitale 136 poliziotti. Poi ironizza: 'Mi manca solo il mantello di Batmanm'. L'alleato-rivale 5 Stelle: 'Io Wonderwoman con 1000 Vigili...'

Europee - oggi il voto di ratifica su Rousseau per i capilista M5S proposti da Di Maio : ... umana, per le loro esperienze in giro per il mondo, che hanno portato a casa dei risultati importantissimi nelle loro professioni». L'asticella sull'affluenza virtuale per il voto è di circa 25-30 ...