Europa League | le quote di William Hill | Chelsea ed Arsenal favorite dai bookies

sportfair

(Di giovedì 2 maggio 2019)edaffronteranno rispettivamente Eintracht e Valencia nelle semifinali della competizione In scena questa sera il primo atto delle semifinali di, in gioco dal 1934, è pronto a scendere in campo a fianco delle formazioni ancora in corsa per il titolo e, per l’occasione, offre imperdibiliMaggiorate e Special Combo da capogiro. Inoltre, il bookmaker dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 15 euro più 200 euro di bonus cashback.AFP/LaPresseArchiviate le spettacolari semifinali di andata di Champions, ecco pronte ai blocchi di partenza le quattro squadre che stasera si affronteranno in. In campo scenderà la corazzata dell’, che sogna una finale europea da tredici anni: l’ultima per i Gunners è stata quella del 2006, persa contro il Barcellona in Champions. Sulla ...

NizaarKinsella : Different paths in the Europa League: Eintracht Frankfurt: Lazio, Marseille, Apollon Limassol, Shakhtar Donetsk, I… - tuttosport : #Juventus tra le cinque regine d'#Europa: ecco perchè ?? - GoalItalia : Sarri gonfia il petto alla vigilia della semifinale di stasera: 'Col Napoli ho vinto 6 partite su 8 in Europa Leagu… -