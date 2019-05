Energia pulita | sostenibile e sicura | Eni ed ENEA si uniscono per la ricerca sulla fusione

90% di Energia pulita nel 2050 : un'azienda investe 730 milioni su Bolzano : Il progetto di Alperia, la società partecipata dal pubblico che si occupa dell'energia in Alto Adige. Dall'idroelettrico alla trasformazione dei condomini, ecco il piano industriale dell'azienda

90% di Energia pulita nel 2050 : un’azienda investe 730 milioni su Bolzano : Piazza Walther a Bolzano (Getty Images) Dalla centrale idroelettrica di Cardano, a nord, fino all’impianto di teleriscaldamento, a sud. In mezzo Bolzano, una città dove si progettano nuove strade per diluire il traffico di biciclette. Cuore di un Alto Adige che punta sulla sostenibilità. Partiamo dall’energia. Già oggi la provincia di Bolzano produce il doppio di quella che effettivamente consuma. E il 60% di questo fabbisogno viene coperto ...

BEI - investimenti : 4 mld per trasporti - imprese - Energia pulita e resilienza : Quattro miliardi di euro di nuovi finanziamenti per agevolare gli investimenti del settore privato e migliorare i trasporti, la produzione di energia pulita e l'accesso all'acqua pulita in 18 Paesi. ...

Rinnovabili : solo Energia pulita per 23% grandi aziende italiane : Roma, 9 apr.(AdnKronos) - I grandi consumatori (industrie energivore, alimentari e big player dell'IT) scelgono sempre più politiche di acquisto dell'energia che puntano sul 'green'. L'analisi delle prime 100 aziende italiane per fatturato mostra che il 23% utilizza solo energia rinnovabile, mentre

Energia pulita in tutti gli edifici grazie ai pannelli solari fotovoltaici efficienti e belli da vedere : I pannelli solari sono una buona soluzione per produrre Energia pulita, però la mancanza di flessibilità e l’estetica non proprio affascinante portano a sfruttarli meno del dovuto. Per far fronte al problema, la Commissione Europea ha finanziato il progetto PVSITES, a cui partecipa anche l’Italia, per realizzare pannelli solari fotovoltaici facilmente integrabili degli edifici. Il progetto è prossimo alla scadenza e i risultati sono ...

Ravenna riconquista il ruolo di culla europea della chimica verde e dell'Energia pulita : ... il prestigioso e colossale ente tedesco di ricerca applicata, per imprimere un'accelerazione agli studi su ambiente, energia e tecnologie del mare in ottica di economia circolare e fa quadrato con l'...

Energia pulita - Salina tra le isole "capitali" delle rinnovabili in Europa : Salina, nell'arcipelago delle Eolie in Sicilia , è stata scelta dalla Commissione europea tra le sei isole pilota per la transizione verso l'Energia pulita nell'ambito dell'iniziativa "Clean Energy ...