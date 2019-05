Elezioni europee | il sondaggio Today-Demopolis | per chi voteresti oggi?

Sconti Alitalia in vista delle Elezioni europee : In occasione delle elezioni europee, che si terranno il 26 maggio 2019 , Alitalia consentirà agli elettori che si recano nella propria residenza per votare di fruire di uno sconto sul biglietto dei ...

Elezioni europee - Di Maio : Parlamento Ue parcheggio trombati politica - Sky TG24 - : Il vicepremier ha presentato il programma del M5S per le Elezioni del 26 maggio. "Saremo ago della bilancia", ha detto. Poi una critica a Salvini: "Contro l'austerity ma alleati con Orban? Non ha ...

Elezioni europee - Luigi Di Maio : “Parlamento Ue è stato il parcheggio per trombati della politica” : Luigi Di Maio ha presentato questa mattina il programma del M5S per le Elezioni europee, che si articola in 10 punti: "Il Ppe e il Pse non avranno il 51% e il gruppo del M5s sarà ago della bilancia. Queste Elezioni non sono solo europee ma anche italiane: dobbiamo evitare che tornino quelli che c'erano prima".Continua a leggere

Elezioni europee 2019 - la puntata 1 di Tribù : ospiti Beppe Sala e Maurizio Molinari - Sky Tg24 - : Da stasera il nuovo programma con Fabio Vitale di interviste ai protagonisti della politica a meno di un mese dalle consultazioni del 26 maggio. In onda dal martedì al venerdì, dalle 20:20, anche sui canali 100 e 500 della piattaforma Sky e sul digitale terrestre

Elezioni europee 2019 - su Sky Tg24 arriva Tribù - : Da stasera il nuovo programma con Fabio Vitale di interviste ai protagonisti della politica a meno di un mese dalle consultazioni del 26 maggio. In onda dal martedì al venerdì, dalle 20:20, anche sui canali 100 e 500 della piattaforma Sky e sul digitale terrestre

Le Elezioni europee decideranno il destino della democrazia romena : La campagna elettorale è dominata dalla politica interna, soprattutto dai tentativi di ostacolare la magistratura anticorruzione che indaga sul partito di governo. Leggi

Vittoria - oggi sorteggio scrutinatori per Elezioni europee 26 maggio : elezioni europee, oggi, giovedì 2 maggio, il sorteggio pubblico per gli scrutatori. Sarà effettuato alle ore 11, nella Sala San Giovanni di Palazzo Ia

Tribù - Europa 19 - il nuovo spazio Sky TG24 dedicato alle Elezioni europee : Sovranisti ed europeisti, liberal e conservatori, pro euro e anti euro: i popoli europei sono sempre più divisi in tribù che si incontrano e si scontrano. “Tribù – Europa 19”, l’approfondimento di Sky TG24 condotto da Fabio Vitale, al via giovedì 2 maggio alle 20.20, racconta l'Italia che si avvicina alle elezioni del 26 maggio, che saranno decisive in...

Sondaggi Elezioni europee - Lega avanti : continua il testa a testa Pd-M5s : I Sondaggi in vista delle elezioni europee confermano il primato della Lega, con un vantaggio di quasi 11 punti percentuali su tutti gli altri partiti. Dietro continua il testa a testa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, mentre rimangono sopra alla soglia di sbarramento solo Forza Italia e Fratelli d'Italia.continua a leggere

Vittorio Feltri - un'amara verità su Luigi Di Maio - il Mezzogiorno e il senso delle Elezioni europee : Ho letto da qualche parte che il Veneto ha battuto il record del proprio Pil. Significa che l'imprenditoria dell'Est va a gonfie vele nonostante un governo nazionale che si occupa di Siri e di Raggi, di reddito di cittadinanza e altre scemenze come la lotta alla povertà che non esiste, visto che i m

Zingaretti : “Dopo le europee cadrà il governo e andremo a Elezioni - no a esecutivi tecnici” : Secondo il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, dopo le elezioni europee ci sarà una crisi di governo e la posizione del suo partito è chiara: nessuna alleanza con il Movimento 5 Stelle e no a un governo tecnico. Motivi per cui, secondo Zingaretti, si tornerà al voto in tempi brevi.Continua a leggere

Elezioni europee - non c’è voto più inutile del voto utile : di Giovanni Vetritto È giunto quindi il momento, dopo diversi commenti, analisi, auspici e inviti, di formulare un orientamento politico e culturale a beneficio di chi ha ritenuto di seguirci in questi mesi. Se davvero i barbari sono alle porte, ma ben lungi dal trionfare, ogni invito al cosiddetto (e mai abbastanza deprecato) “voto utile” suona del tutto stonato. La maggioranza europeista che verrà, se davvero verrà, avrà certamente nuova linfa ...

Luigi Di Maio : “Governo non cadrà dopo le Elezioni europee - va avanti per 4 anni” : Luigi Di Maio ha assicurato che il governo non cadrà dopo le elezioni europee di maggio, e ha aggiunto che l'IVA non aumenterà, "non con il Movimento Cinque Stelle". Ma in un'intervista sul Fatto Quotidiano il ministro dell'Economia Tria ha ribadito: "Non è possibile abbassare le tasse, far crescere la spesa e tenere l'Iva ferma. In passato l'hanno fatto e adesso ne facciamo i conti".Continua a leggere