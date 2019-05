Educazione civica nelle scuole | Boldrini | “Salvini ne ha bisogno | torni a lezione Il suo

Educazione civica a scuola - lunedì in Aula. E parte la protesta social dei prof : «Così è una farsa» : «I fatti di cronaca che siamo costretti a leggere tutti i giorni e, più in generale, la consapevolezza del ruolo fondamentale delle nostre istituzioni scolastiche nel percorso di formazione e di ...

La Juve fa ciò che vuole : esporre i 37 scudetti è un atto di malEducazione civica : La Juventus dice al mondo: i miei scudetti sono 37. Sono 37 e non 35 perché non riconosco la legittimità delle leggi e regole. Sono 37 e non 35 perché le vostre decisioni non valgono, sono 37 e non ...

Scuola - arriva l’Educazione civica : la proposta di legge approvata in commissione alla Camera : La proposta di legge per introdurre l'educazione civica a Scuola è stata approvata in commissione Cultura alla Camera e verrà discussa nell'Aula di Montecitorio dal 29 aprile. Rivendica il successo la Lega, ma il Pd ricorda ai deputati del Carroccio e a Matteo Salvini che il provvedimento votato "trasversalmente" è in realtà diverso da quello da loro proposto.Continua a leggere

Primo ok a Educazione civica a scuola - Salvini : una buona notizia : Roma, 18 apr., askanews, - "Oggi la commissione cultura ha approvato la proposta della Lega per l'educazione civica nelle scuole. Il 29 aprile il testo sarà in aula alla Camera. Promessa mantenuta. In ...

Scuola - a settembre torna l’Educazione civica : come verrà inserita la materia? : Si è fatto un gran parlare, negli ultimi mesi, del possibile ritorno dell’ora di educazione civica, in tutte le classi, a cominciare dalla prima elementare sino ad arrivare all’ultimo anno delle scuole superiori. Ebbene, dal prossimo mese di settembre tornerà la materia, anche se non ci sarà un’ora in più di Scuola: un provvedimento del genere, infatti, avrebbe comportato una maggiorazione di spesa. Impensabile anche la ...

Insegnamento Educazione civica - spunta l'ipotesi dei costi : Prosegue la discussione in Parlamento sull'introduzione dell'Insegnamento di educazione civica come materia a sé. Questa mattina in commissione Cultura, Scienza e Istruzione sono previsti due appuntamenti. Come risulta dal sito della Camera dei Deputati , a partire dalle 11 il comitato ristretto affronterà l'esame dei testi presentati. Dopo un'...

L’iniziativa di Euroma2 dedicata all’Educazione civica delle nuove generazioni : Bambini a lezione di Primo Soccorso e Sicurezza Stradale per la VII Edizione del PROGETTO YOUNG Nel weekend del 30 e 31 Marzo l’Università Tor Vergata porta a Euroma2 L’iniziativa “L’Ospedale dei Pupazzi” Prosegue il progetto ideato ed organizzato da Euroma2 per l’Educazione civica, indirizzato agli alunni delle Scuole elementari di Roma, per puntare l’attenzione sui valori dell’educazione stradale, la sicurezza della persona e il primo ...

Livorno - i bambini puliscono il parco : una bella mattinata di Educazione civica : bella iniziativa con i bambini delle elementari, che hanno aiutato a ripulire dalle cartacce il parco "Oreste Gattai" in centro a Livorno. Protagonisti bambini e insegnanti delle scuole "Bini". Circa ...

Scuola : no alle classi pollaio - sì all'Educazione civica nella prossima legge di bilancio : nella Scuola italiana ci sono dati sconfortanti sulla composizione delle classi: 20.000 con oltre trenta alunni , addirittura 500 con più di 34 studenti. Per questo il giovane sindacato della Scuola, ...