Educazione civica a scuola | Laura Boldrini | Salvini torni a lezione che ne ha

(Di giovedì 2 maggio 2019)L'ritorna a. La Camera dei deputati ha approvato oggi il disegno di legge per l'introduzione dell': 33 ore all’anno di, con il voto che entra pagella e valutazione finale. 451 i voti favorevoli, tre gli astenuti e nessuno contrario. Ora il testo va in Senato.L’ex presidente della Cameradurante la discussione in aula ha colto l’occasione per attaccare, ancora, il ministro dell’Interno: “Quando ci confrontiamo, pur da posizioni opposte, con rispetto ed, siamo d’esempio" mentre il vicepremier Matteo, che aveva manifestato ampiamente il suo disinteresse per le celebrazioni del 25 aprile, secondo la deputata di LeU "è pessimo, avrebbe bisogno di tornare aper fare”.L'torna quindi come materia obbligatoria nellaprimaria ma anche nelle ...

