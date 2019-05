EcoFuturo Tv | la terza puntata fra sicurezza antisismica | energia rinnovabile e “batteri

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2019)della trasmissione tv, una trasmissione in otto puntate, per parlare di ecologia, intesa non come un problema ma come una straordinaria opportunità per la salute, occupazione, i diritti e la pace. In questo episodio scopriamo i numerosi vantaggi delle case in legno e un’innovativo pannello antisismico dalle incredibili prestazioni; il contributo del biogas e del biometano al futurodell’e dei trasporti; una gestione dei rifiuti che ha portato straordinari risultati, anche grazie ad alcune ecotecnologie innovative nel recupero degli olii esausti. E poi Licia Colò con una riflessione sull’impronta ecologia per misurare la sostenibilità delle nostre scelte, Michele Dotti con una provocazione ironica sul tema della, Jacopo Fo che ci spiega il ruolo dei “batteri scoreggioni”, i protagonisti invisibili al cuore della tecnologia del ...

Noovyis : Un nuovo post (EcoFuturo Tv, la terza puntata. Licia Colò: “Quante terre ci servono per continuare così? Cambiamo i… - ilfattovideo : EcoFuturo Tv, la terza puntata. Licia Colò: “Quante terre ci servono per continuare così? Cambiamo impronta ecologi… - TutteLeNotizie : EcoFuturo Tv, la terza puntata. Licia Colò: “Quante terre ci servono per continuare così… -