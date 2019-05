Due anni di commissariamento Alitalia si celebrano con il passo indietro di Atlantia

Alitalia - Due anni di ulteriori guai. Troppo indebitata per accasarsi : "Abbiamo tanti fronti aperti al momento che non possiamo pensare di impegnarci su un altro fronte così complesso come Alitalia". Dopo giorni di proroga delle proroghe l'ad di Atlantia, Giovanni ...

Alitalia - a Due anni da commissariamento ancora nessuna soluzione. Governo verso una nuova proroga della scadenza : Due anni di attesa. Ma ancora non c’è una soluzione al caso Alitalia, finita in amministrazione straordinaria nel maggio 2017. Le Ferrovie dello Stato, candidate al salvataggio del vettore, hanno chiesto ai commissari e al Governo una nuova proroga rispetto alla scadenza dello scorso 30 aprile. Così probabilmente, la formalizzazione di un’offerta definitiva per il salvataggio dell’ex compagnia di bandiera non arriverà prima ...

Tennis - Challenger Ostrava 2019 : Jannik Sinner accede ai quarti. Sconfitto in Due set il ceco Lejecka : Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del Challenger di Ostrava. Il 17enne di San Candido ha Sconfitto in due set il ceco Jiri Lejecka, in tabellone grazie ad una wild card perchè senza ranking, con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e dodici minuti di gioco Sinner strappa subito il servizio all’avversario in apertura di primo set. L’altoatesino ha poi tre palle break per portarsi sul 3-0, ma non riesce a ...

LIVE Jannik Sinner-Lehecka - Challenger Ostrava 2019 in DIRETTA : l’azzurrino vince in Due set (6-4 - 6-2) : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Challenger di Ostrava di tennis: il match tra l’italiano ed il ceco sarà il terzo a partire dalle ore 10.00. Sulla terra battuta boema l’azzurro tenterà di accedere ai quarti contro la wild card di casa. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...

Alitalia - Due anni dal fallimento. E i commissari studiano l'ennesimo rinvio della scadenza dei termini : ROMA - Dovrebbe arrivare oggi la decisione dei commissari Alitalia sull'ennesimo rinvio dei termini per la presentazione delle offerte vincolanti scaduti due giorni fa. Non ci sono grosse novità ...

Apoteosi Brescia - dopo 8 anni è di nuovo Serie A : promozione aritmetica con Due turni d’anticipo : La formazione di Corini batte l’Ascoli 1-0 e ottiene l’aritmetica promozione in Serie A con due turni di anticipo Basta un gol di Dessena nel primo tempo del match con l’Ascoli per mandare in Paradiso il Brescia, che torna aritmeticamente in Serie A dopo otto anni. Giuseppe Zanardelli/LaPresse Una stagione esaltante, un cammino lungo e complicato nel corso del quale gli ostacoli non sono mancati. Forza e determinazione ...

Mamma Caterina stroncata in un mese dal tumore : si spegne a 43 anni - Due paesi in lutto : Bella, solare, piena di vita: stroncata in un mese da un tumore. Maerne, dove abitava con la sua famiglia ed era molto conosciuta, e Salzano (Venezia), suo paese di origine, sono sotto choc per...

Fondimpresa - 1 - 2 mln di lavoratori formati in Due anni : "Per declinare correttamente il lavoro nel mercato attuale occorrono competenze e formazione e Fondimpresa, il fondo interprofessionale.

Caserta - maltrattate - picchiate e lasciate senza cibo Due bambine di sei mesi e tre anni. Arrestati i genitori : Maltrattavano, picchiavano e lasciavano senza cibo le loro due figlie di sei mesi e tre anni. Con queste accuse, la Polizia ha arrestato i due genitori di 32 e 35 anni di Bellona, nel Casertano, dopo mesi di indagini partite dalla segnalazione di una maestra con la quale la maggiore delle due sorelle si era confidata. Negli arti della neonata sono state riscontrate anche fratture dovute alla cosiddetta shaking baby syndrome, un eccessivo e ...

Inter - UFFICIALE : Ranocchia rinnova per altri Due anni : La faccia bella del calcio e dello sport. I tifosi lo riconoscono ad Andrea, Interista dentro e felice di continuare con noi il suo percorso. RINNOVO @23_Frog ancora con noi, fino al 2021 https://t.

Elezioni - San Luca al voto dopo 11 anni Due candidati sindaci - uno è Klaus Davi : Da allora la fiducia dei cittadini nella partecipazione alla politica è precipitata. dopo la gestione commissariale nel 2015 il paese era tornato al voto con un solo candidato, ma non essendo stato ...

Eurozona : fiducia in economia e business ai minimi di Due anni : Forte calo nel mese di aprile dell'indice della Commissione europea che misura la fiducia nell'economia. Il dato ha segnato un calo marcato sia nella zona euro sia nella Ue , rispettivamente di 1,6 punti portandosi a quota 104 punti, i minimi di due anni, e di 1,5 punti portandosi a quota 103,7.