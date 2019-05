Dritto e Rovescio Anticipazioni : ospiti e temi della puntata di stasera : Scopriamo di cosa si parlerà e gli ospiti che interverranno nella puntata di stasera del talk show di Rete 4.

Dritto E ROVESCIO – TUTTI CONTRO I VEGANI : Una trasmissione priva di buon senso, con il conduttore tristemente complice di chi ridicolizzava e insultava i VEGANI. Rosati: solita TV in cui si offende e si urla senza alcun rispetto, inutile ...

Dritto e Rovescio Anticipazioni : i temi della puntata di stasera : Si concentrerà sulle problematiche della periferie romane la puntata di stasera del programma condotto da Paolo Del Debbio.

Giovanni Vernia - ospite fisso a 'Dritto e rovescio' : «Ridere elimina lo stress» - : Avevano visto sui social i miei video "Un giorno capirai", in cui spiego a mio figlio fatti di attualità e di cronaca e ne sono rimasti colpiti». Infatti continua a proporli anche nella trasmissione ...

Dritto e Rovescio - bagarre totale. Del Debbio in difficoltà – Video : Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio Ma che è successo a Dritto e Rovescio? Ieri sera il talk show di Rete4 è stato disturbato da fastidiosi e ripetuti momenti di bagarre che hanno coinvolto gli ospiti e il pubblico in studio, i protagonisti dei collegamenti ed il conduttore Paolo Del Debbio, il quale è apparso in difficoltà nella gestione delle continue contese. Il programma d’approfondimento, che nelle prime puntate si era fatto ...

Dritto e Rovescio - bagarre totale. Del Debbio in difficoltà – Video : Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio Ma che è successo a Dritto e Rovescio? Ieri sera il talk show di Rete4 è stato disturbato da fastidiosi e ripetuti momenti di bagarre che hanno coinvolto gli ospiti e il pubblico in studio, i protagonisti dei collegamenti ed il conduttore Paolo Del Debbio, il quale è apparso in difficoltà nella gestione delle continue contese. Il programma d’approfondimento, che nelle prime puntate si era fatto ...

Dritto e Rovescio - rissa totale da Paolo Del Debbio : chiama la pubblicità - finisce ancora peggio : Caos a Dritto e Rovescio, il talk-show di Paolo Del Debbio su Rete 4. Caos che si scatena nella puntata di giovedì 4 aprile, dove si parlava del caso di Torre Maura e della protesta dei romani contro il collocamento di 70 rom nel quartiere. In studio ecco Marcello Zuinisi dell'Associazione Nazione R

La cantante Giusy Attanasio 'salta' dalla scaletta di Dritto e rovescio : "Sono sconvolta - non parteciperò più!" (VIDEO) : Nell'appuntamento di Dritto e rovescio andato in onda su Retequattro ieri sera, giovedì 4 aprile, ci sarebbe dovuta essere anche un insolito ospite. Il programma che generalmente si occupa di attualità con dibattiti in studio, talvolta anche dai toni sopra le righe, avrebbe dovuto avere in scaletta anche l'intervento in studio della cantante Giusy Attanasio ma così non è.In un post pubblicato su Facebook accomapagnato da un video, la ...

Dritto e Rovescio : la lite arena il dibattito - Paolo del Debbio si arrabbia "Vi butto fuori tutti!" (VIDEO) : Questa sera a Dritto e Rovescio, Paolo del Debbio ha dovuto prendere in mano una brutta gatta da pelare. Nei talk show di attualità siamo soliti a vedere la lite di turno tra questo e quel politico, ma in questo caso la tematica è ancor più sentita poiché si tratta di una delle principali notizie di cronaca presenti su carta stampata e telegiornali.Si parla della tensione venutasi a creare tra i residenti di Torre Maura (Roma) che da giorni ...

Dritto e Rovescio : tutti gli Ospiti di stasera : Centro del dibattito di stasera la crisi economica del paese, la proposta della Lega sulla castrazione chimica e il 'Grosso grasso matrimonio Napoletano' della coppia Colombo-Rispoli.

Vittorio Feltri sbotta a Dritto e Rovescio : 'Andate affan*** - avete rotto i co***'. E se ne va : Vietato esprimere la propria idea. Siamo a Dritto e Rovescio, il talk di Paolo Del Debbio su Rete 4. Tra gli ospiti Vittorio Feltri, che torna sulla vicenda di Prato: il direttore di Libero sostiene ...

Vittorio Feltri sbotta a Dritto e Rovescio : "Andate affan*** - avete rotto i co***". E se ne va : Vietato esprimere la propria idea. Siamo a Dritto e Rovescio, il talk di Paolo Del Debbio su Rete 4. Tra gli ospiti Vittorio Feltri, che torna sulla vicenda di Prato: il direttore di Libero sostiene che la 31enne che ha avuto un figlio dal 13enne al quale faceva ripetizioni di inglese non avrebbe "s

Dritto e rovescio - Feltri sbrocca : «Una scopatina non è una tragedia per un ragazzo. Andate tutti a fare in c*lo!» – Video : Vittorio Feltri vs Stefania Andreoli “Andate a fare in c*lo tutti quanti!“. L’epilogo dell’ennesima sfuriata televisiva di Vittorio Feltri non poteva che essere questo. Stentoreo, categorico, inequivocabile. Ieri sera, intervenendo a Dritto e rovescio su Rete4, il giornalista si è scontrato con la psicoterapeuta Stefania Andreoli sul caso della donna che ha avuto un figlio dall’allievo adolescente (e che ora è agli ...

Dritto e Rovescio : tra gli ospiti della quarta puntata Giorgia Meloni : La leader di Fratelli D'Italia dirà la sua sul degrado di Roma e della cittadinanza ottenuta da Ramy.