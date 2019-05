Domenica in e gli ospiti del 5 maggio 2019 Anteprima Blogo

Domenica In - Mara Venier esulta per gli ascolti : sfregio alla concorrenza : Mara Venier fa un bilancio di Domenica In. Ed esulta: "Siamo entrati un po' nel cuore del pubblico". Gli ascolti della trasmissione Rai sono ottimi e il gradimento è alle stelle. La conduttrice veneta spiega la ragione dell'affermazione: "Grazie al pubblico che ci segue da casa sin dall'inizio. Siam

Domenica Live - la migliore amica di Mila Suarez : "Lei non voleva rifarsi il seno ma creare una famiglia con Alex Belli" : Delia Duran, compagna di Alex Belli, è stata ospite di Domenica Live, oggi, 28 aprile 2019. Dopo aver rivisto le immagini dell'incontro con Mila Suarez:"L'importante è che loro abbiano fatto pace..."prosegui la letturaDomenica Live, la migliore amica di Mila Suarez: "Lei non voleva rifarsi il seno ma creare una famiglia con Alex Belli" pubblicato su Gossipblog.it 28 aprile 2019 17:49.

Cesare Bocci - malattia moglie. Lui a Domenica In : “Mi ha ca**iato” : Cesare Bocci parla della malattia della moglie e rivela: “A Ballando mi ha…” Grande puntata quella di Domenica In che si è aperta con un annuncio da parte della padrona di casa Mara Venier che continua a mietere successi settimana dopo settimana. Dopo la frizzante intervista ad Ambra Angiolini è venuto il momento dell’intervista a uno degli attori più amati dal pubblico di Rai1: Cesare Bocci. L’interprete di Mimì ...

Domenica In - Ambra Angiolini : “Ho un mestiere - amo un uomo ma non voglio essere la moglie di” : Ospite del salotto di Mara Venier l’attrice Ambra Angiolini, che tra risate e piccoli malfunzionamenti nella trasmissione dei filmati di archivio, ha ripercorso la sua carriera e la sua vita. Dagli esordi a Non è la Rai, ai successi canori con T’Appartengo, all’esordio cinematografico con Ferzan Ozpetek, Ambra si è raccontata ripercorrendo anche l’episodio che la vide protagonista mentre girava una puntata della ...

Domenica Live/ Serena Rutelli "protagonista" choc : Facchinetti e la moglie in studio : Barbara d'Urso torna anche oggi pomeriggio con la sua Domenica Live ed un comparto ospiti di tutto rispetto: ecco le anticipazioni.

Domenica in - le anticipazioni e gli ospiti di Mara Venier : in studio ci sarà anche Ambra Angiolini : Si preannuncia una puntata ricca quella del 28 aprile per Domenica in con Mara Venier. Tra gli ospiti in studio ci saranno i due ballerini rivelazione di Ballando con le stelle, l'attrice Milena Vukovic e l'ex calciatore Osvaldo. Con loro anche l'ex ballerino stellato Cesare Bocci, che si racconterà

Domenica In – Trentatreesima puntata del 28 aprile 2019 – Milena Yukotic - Cesare Bocci - Ambra tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Trentatreesima puntata del 28 aprile 2019 – Milena Yukotic, Cesare Bocci, Ambra tra gli ospiti. sembra essere il ...

"25 aprile e Primo Maggio : non serve la foglia di fico. Di parole se ne sono spese troppe. Ora servono i fatti". Il Domenicale di ... : ..., l'Ocse intima all'Italia le solite riforme strutturali, cancellare per esempio ogni controllo pubblico sull'economia, anzi quel poco che ne resta dopo anni di liberismo,, aggredire il debito con ...

Sport in tv oggi (Domenica 28 aprile) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Sarà una domenica infinita questo 28 aprile! Gli eventi saranno numerosi per una giornata di Sport davvero a 360°. Si disputerà il Gran Premio di Formula Uno dell’Azerbaijan, quindi vivremo le emozioni della Liegi-Bastogne-Liegi grande classica di ciclismo. Quindi tantissimo calcio, con Serie A, Serie B, Serie C, e campionati esteri. Ma non basta, ci sarà la maratona di Londra, il biliardo, il tennistavolo, il basket e in serata la NBA! ...

Che Tempo che Fa Domenica 28 aprile su Rai 1 : Coez e Massimiliano Allegri tra gli ospiti : Che Tempo che Fa e il Tavolo di Che Tempo che Fa domenica 28 aprile con Fabio Fazio su Rai 1: ecco gli ospiti della puntata Dopo la pausa di Pasqua torna su Rai 1 dalle 20:35 Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, la compagnia di Filippa Lagerback e le incursioni di Luciana Littizzetto pronta a commentare l’attualità. La componente politica della trasmissione vederà l’intervista al Presidente del Parlamento Europeo e Vicepresidente di ...

Sabato e Domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Lo strapotere del web - Ingerenze, fake news, rischi e pericoli dei social network. Colpevolisti e innocentisti, indagini e soluzioni. Dibat

Domenica In – Trentaduesima puntata del 21 aprile 2019 – Claudia Koll - Paola Cortellesi - Claudia Pandolfi - Elisa Isoardi - don Antonio Mazzi tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Trentaduesima puntata del 21 aprile 2019 – Claudia Koll, Paola Cortellesi, Claudia Pandolfi, Elisa Isoardi, don ...

Domenica in e gli ospiti del 28 aprile 2019 (Anteprima Blogo) : Nuova scoppiettante puntata quella in programma Domenica 28 aprile per Domenica in, il premiato (dal pubblico) appuntamento principe del pomeriggio del giorno di festa diffuso dalla prima rete televisiva italiana. Mara Venier ed il suo fantastico gruppo hanno preparato un menù che appare davvero invitante per tutti i telespettatori che affezionati, ogni Domenica, seguono questa storica trasmissione del primo canale che quest'anno sta vivendo una ...

Audio e testo di Domenica di Coez - un brano che si interfaccia con gli anni ’80 con amara spensieratezza : Se la macchina del tempo fosse un pentagramma, un mix o una soluzione sonora, Domenica di Coez sarebbe un esempio. Quel riff suonato con quel sintetizzatore, quella parola che nella musica italiana ricorreva particolarmente negli anni '80 di Vasco Rossi e di Fabio Concato sono oltremodo presenti nel nuovo estratto dall'album "È sempre bello", l'ultima prova in studio del cantautore romano. La Domenica di Coez è quella spensierata, che non ti fa ...