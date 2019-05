Di Maio | “Chi rivuole le Province si trovi un altro alleato” 

Province - la bozza per farle tornare. Di Maio : “Chiedete a Lega - per noi si tagliano”. Carroccio : “Basta cambiare idea” : Esiste una bozza di riforma, discussa al tavolo tecnico-politico della conferenza Stato-Città, che prevede il ritorno all’elezione diretta delle Province e quindi a una loro rinascita. E da cui ora i 5 stelle prendono le distanza, con la Lega che li accusa di averli scaricati nonostante fossero a conoscenza del progetto. E’ di nuovo scontro tra Carroccio e M5s e questa volta l’oggetto è uno dei cavalli di battaglia della ...

Caso Cucchi - Luigi Di Maio : “Chi si macchiò della morte di Stefano pagherà” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna sul Caso Cucchi dopo la deposizione di Giovanni Tedesco: "Chi si macchiò, direttamente e indirettamente, del decesso di Stefano pagherà. Mi auguro il più presto possibile". Intanto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia che la Difesa si costituirà parte civile.Continua a leggere

Virginia Saba - la fidanzata di Di Maio a “Chi” : “Luigi mi ha detto : ‘Magari un giorno ci inventiamo un hammam'” : Gli obiettivi del settimanale “Chi” hanno immortalato il vicepremier Luigi Di Maio in compagnia della sua nuova fidanzata Virginia Saba, mentre si godevano il sole primaverile nei giardini di Villa Borghese a Roma. La coppia è innamoratissima, come ha raccontato la 36enne giornalista in un’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, in cui ha parlato della sua relazione con il leader M5s e dei progetti che hanno ...

Tav - vox tra attivisti e portavoce M5s : “Chi vince tra Di Maio e Salvini? Conte. No all’opera ma il governo non deve cadere” : “Il vero vincitore del braccio di ferro Salvini-di Maio? Il premier Conte”. Una frase comune tra gli attivisti del Movimento Cinque Stelle che hanno partecipato alla tappa milanese del Villaggio Rousseau. Tra i corridoi della Fondazione Stelline, gli attivisti esaltano il ruolo di mediatore del Presidente del Consiglio. “Sono due attori, ognuno sta facendo la sua parte, ma in questo momento Di Maio la sta recitando meglio” racconta un altro ...

Tav - Di Maio : “Chi ha vinto tra me e Salvini? Non è una partita di calcio. Basta folklore - serve tranquillità” : “Non è una partita di calcio, qui stiamo parlando di governare il paese quindi Basta con il folclore, quello che mi interessa è tornare a occuparmi delle cose importanti”. Così il ministro del lavoro Luigi Di Maio, ospite del villaggio Rousseau a Milano, ha commentato lo scontro sul tema Tav all’interno del governo della scorsa settimana. “L’obiettivo nostro è dare tranquillità a questo paese dando soluzioni a problemi importanti” L'articolo ...