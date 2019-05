Di Maio attacca la Lega : «Province? Chi le vuole - trovi un altro alleato. Siri si dimetta» : Luigi Di Maio torna ad attaccare la Lega durante la presentazione del programma europeo del M5s tornando sul tema delle dimissioni di Siri. «Sulla questione morale il M5S non arretra....

Di Maio : “Chi rivuole le Province si trovi un altro alleato” : «Le Province sono uno spreco, inutile ammalarsi di amarcord per farle ritornare. Chi le vuole si trovi un altro alleato». Così Luigi Di Maio presentando il programma europeo del M5S. Su Siri, invece, ribadisce: «Il M5S non arretra sulla questione morale». ...

Altolà Di Maio : "Chi vuole le Province cerchi altro alleato" : Negli accordi commerciali e nell'economia diciamo Italia first". "In Europa sono anni che è bloccato il regolamento sul 'made in' - rimarca - quello si deve sbloccare e aiuterebbe sicuramente l'...

Di Maio sfida la Lega sulle province : "Chi le vuole cerchi un altro alleato" : 'Le province sono uno spreco, ed è inutile ammalarsi di amarcord pensando di farle tornare. Chi vuole ricostituirle, si può trovare un altro alleato. Per M5s le province si aboliscono, non si ...

Di Maio sfida la Lega sulle province : 'Chi le vuole cerchi un altro alleato' : 'Le province sono uno spreco, ed è inutile ammalarsi di amarcord pensando di farle tornare. Chi vuole ricostituirle, si può trovare un altro alleato. Per M5s le province si aboliscono, non si ...

Governo - l’altolà di Di Maio : «Chi rivuole le Province si trovi un altro alleato» Video Addio voto sull’euro - ora salario minimo : Il vicepremier alla presentazione del programma del M5S per le europee: «Le Province sono uno spreco, inutile ammalarsi di amarcord per farle ritornare»

Governo - l’altolà di Di Maio : «Chi rivuole le Province si trovi un altro alleato» Addio voto sull’euro - ora salario minimo : Il vicepremier alla presentazione del programma del M5S per le europee: «Le Province sono uno spreco, inutile ammalarsi di amarcord per farle ritornare»

Altolà Di Maio : "Chi vuole le Province cerchi altro alleato" : Per il vicepremier, inoltre, " la sede di Strasburgo va chiusa : è solo un business, costa decine e decine di migliaia di euro' e gli 'sprechi della politica, in Europa, vanno ad intaccare la ...

Luigi Di Maio avverte Matteo Salvini : "Chi vuole le Province si trovi un altro alleato" : Luigi Di Maio non la smette di attaccare l'alleato di governo Matteo Salvini. L'ultima accusa del vicepremier grillino è sulle Province: "Sono uno spreco ed è inutile ammalarsi di amarcord pensando di farle tornare. Chi vuole le Province deve trovarsi un altro alleato". Perché per il Movimento 5 ste

Di Maio : chi vuole di nuovo le Province si trovi un altro alleato : Roma, 2 mag., askanews, - Le Province sono "uno spreco, è inutile che ci ammaliamo di amarcord pensando di farle ritornare. Noi neanche ci candidiamo alle Province. Chi le vuole ricostituire si trovi ...

Province - Di Maio : "Chi le vuole cerchi un altro alleato". E attacca su Siri : Poi sempre Sibilia ha ricarato la dose: ' Siamo di fronte a una forza politica, la Lega, ndr, che decide di farsi del male da sola. Ma così si fa un danno anche al governo, che sta facendo un gran ...

Province - Di Maio : “Sono uno spreco - il M5s non si candida”. E alla Lega : “Se le vuole si cerchi un altro alleato” : “Le Province sono uno spreco, è inutile ammalarsi di amarcord per farle ritornare. Chi le vuole si trovi un altro alleato“. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, nel corso della presentazione del programma europeo del M5s. “Se un sottosegretario è indagato, che sia del Movimento o di un altro partito, noi non arretriamo. Le regole si rispettano” ha aggiunto riferendosi alla vicenda di Armando ...

Governo - l’altolà di Di Maio : «Chi rivuole le Province si trovi un altro alleato» : Il vicepremier alla presentazione del programma del M5S per le europee: «Le Province sono uno spreco, inutile ammalarsi di amarcord per farle ritornare»

Di Maio attacca ancora la Lega : «Province? Chi le vuole trovi un altro alleato. Siri si dimetta» : Luigi Di Maio torna ad attaccare la Lega durante la presentazione del programma europeo del M5s tornando sul tema delle dimissioni di Siri. «Sulla questione morale il M5S non arretra....