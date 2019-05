Daspo agli ultras della Lazio per lo striscione su Mussolini

ilfoglio

(Di giovedì 2 maggio 2019) IN ITALIA Conte propone la revoca dell’incarico al sottosegretario Siri. La richiesta sarà avanzata in occasione del prossimo Consiglio dei ministri. “Ma il Movimento 5 stelle non ne approfitti per cantare una vittoria politica”. Il vicepremier Di Maio: “Non è una vittoria”. “Salvini è una person

StefanoTrotta1 : RT @ilfoglio_it: Lo scontro tra Salvini e Di Maio sulle province e la marcia di Maduro a Caracas. Le notizie del giorno in breve https://t… - ilfoglio_it : Lo scontro tra Salvini e Di Maio sulle province e la marcia di Maduro a Caracas. Le notizie del giorno in breve - GianpaoL0 : Il #daspo agli 8 ultras della Lazio per lo striscione inneggiante Mussolini fa passare un messaggio sbagliato: non… -