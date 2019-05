Danza | Bolle | ' On dance raddoppia | anche a Napoli dopo Milano'

Bolle porta il suo OnDance da Milano a Napoli 'La Danza è tutto dal cha cha cha allo swing' : ... ma anche in piazzale Donne Partigiane alla Barona perché vogliamo portare il festival anche in quartieri dove non si vedono spesso spettacoli dal vivo'. Bolle, gli impegni non le mancano: tra poco ...

Questa notte mi ha aperto gli occhi : Roberto Bolle racconta la sua Danza in giro per il mondo : Roberto Bolle: Questa notte Mi ha aperto gli occhi Roberto Bolle apre gli occhi degli spettatori sulla danza. Dopo il successo di danza con me, il ballerino torna sotto i riflettori in una nuova veste, che lo vedrà ‘traghettare’ il pubblico alla scoperta dei grandi teatri delle città in cui si è esibito (Londra, New York, Tokyo, Milano). Questo sarà il tema cardine di Questa notte mi ha aperto gli occhi, documentario in quattro ...

Roberto Bolle porta la Danza a Napoli : a maggio l'evento 'On Dance' : Si terranno spettacoli con artisti internazionali e workshop per i giovani, esibizioni, happening, flash mob, incontri per una settimana di cultura sulla danza, ma anche accoglienza di tutte le ...

Bolle - riflessioni oltre la Danza : ANSA, - MILANO, 13 MAR - Adrenalina, passione, soddisfazioni e successo per un grande artista in giro per il mondo. Ma la sera, a teatro chiuso, arriva il momento delle riflessioni, di passeggiate alla scoperta delle città, di conversazioni notturne, qualche volta anche di solitudine. In un documentario in 4 ...