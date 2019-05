Dal blog | ma che ne sanno i 2000 a mazurka story

Dal blog : dire “-ismo” mette i problemi sotto il tappeto - ma ormai somiglia a una canadese : Quali sono i problemi più pressanti dell’Italia? Qualunque sia la vostra risposta, chi non è d’accordo potrà pronunciare qualcosa che finisce in –ismo e tutto si risolverà per magia. Provate. Se pensate il problema siano i disperati che dormono in stazione, pronunceranno “buonismo” e la conversazione finirà in rissa. Se pensate sia la povertà, pronunceranno “comunismo”. Se direte il lavoro, diranno “populismo”. Se direte ...

Dal blog : i grandi problemi che esistono solo nella testa degli intellettuali : Dal blog: i grandi problemi che esistono solo nella testa degli intellettuali La presentazione di un libro pieno di accuse morali e considerazioni personaliche venderà meno del mio album hip hop nel 1998. A leggere gli editoriali, pare gli unici problemi del nostro paese siano il F.O.R.S.E. (Fascismo, Omofobia, Razzismo, Sessismo, Estremismo). È davvero così? Perché a me vengono in mente posti di lavoro, potere d’acquisto crollato, ...

Dal blog : tutto il 1° maggio - il concertone e i caccapupù riassunti : Dal blog: tutto il 1° maggio, il concertone e i caccapupù riassunti Non c’è mai stata una volta, in tutta la storia del concerto del 1° maggio, in cui la plebe non abbia protestato. Fracassare le balle è il vero sport nazionale italiano, dunque percorriamone insieme le tappe salienti: fu grande indignazione quando gli Elii vennero censurati frettolosamente (1991). Quando il conduttore disse cose sulla Chiesa (2007). Quando aiuto raga ...

Dal blog : Il nonno - la fioriera - la bomba e una generazione di mentecatti : Dal blog: Il nonno, la fioriera, la bomba e una generazione di mentecatti È un venerdì qualunque a Sacconago, ridente cittadina di neanche 9000 abitanti vicino a Busto Arsizio. Gli uccellini cinguettano, l’aria odora di primavera, il sole scalda la pregevole chiesetta in mattoni e gli addetti alla raccolta differenziata trovano un proiettile da obice da 105mm. Non sono esperti d’armi, ma qualunque adulto sa riconoscere le cose che fanno BUM, ...

Top Gear nuova serie su Spike Dal 13 maggio (Anteprima Blogo) : Arriva da lunedì 13 maggio alle 21.30 su Spike (canale 49 del dtt), in prima tv assoluta la 25a stagione di Top Gear, il più famoso CarShow della Tv. Il mondo della auto, e tutto ciò che si muove a motore, raccontato con una buona dose di humor tipicamente british e una parte di sana irriverenza: Top Gear è uno dei programmi più longevi della televisione. Prodotto per oltre 20 anni dalla BBC, ha ottenuto un grande successo nelle televisioni di ...

Top Gear nuova serie su Spike Dal 13 maggio (Anteprima Blogo) : Arriva da lunedì 13 maggio alle 21.30 su Spike (canale 49 del dtt), in prima tv assoluta la 25a stagione di Top Gear, il più famoso CarShow della Tv. Il mondo della auto, e tutto ciò che si muove a motore, raccontato con una buona dose di humor tipicamente british e una parte di sana irriverenza: Top Gear è uno dei programmi più longevi della televisione. Prodotto per oltre 20 anni dalla BBC, ha ottenuto un grande successo nelle televisioni di ...

Chiara Ferragni in Polinesia - dettagli e prezzi dei bikini e dei costumi interi indossati Dalla fashion blogger : Chiara Ferragni ed i suoi outfit da mare in Polinesia: dettagli e prezzi dei bikini e dei costumi interi indossati dalla moglie di Fedez Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo una seconda luna di miele in Polinesia. Dopo aver vissuto un primo viaggio di nozze alle Maldive, la coppia più social del momento ha scelto la paradisiaca meta vacanziera per le vacanze di Pasqua. Tra le tante storie Instagram dei due piccioncini, ...

Retroscena Blogo : Ciao Darwin elimina i rulli Dal genodrome : E’ probabilmente il momento più divertente di Ciao Darwin, ma anche quello più difficoltoso, assieme alla prova di coraggio. Stiamo parlando del genodrome, entrato in scena a partire dalla sesta edizione, che vede i concorrenti delle rispettive categorie sfidarsi in un percorso ad ostacoli diviso in diverse fasi, tra cui la corsa su rulli rotanti che il più delle volte causa rovinose cadute in acqua.Proprio in questa circostanza, nei ...

Dal blog : IDIOTI SENZA FRONTIERE : Due gagliardi ventenni sognano di scalare la classifica dei selficienti. Tra gente che precipita nel vuoto, si immola, viene divorata dai leoni, si schianta in macchina o viene arrotata, ieri è stata scritta la Storia. Il drammatico contesto Bologna, quasi le sei di pomeriggio. Il cielo è coperto, piazza Maggiore pullula di poliziotti; è il loro 167esimo anniversario. Ci sono gazebi, lunghi tappeti azzurri su cui fanno bella mostra le ...

Nuove menzogne Dal Sacro blog : In crisi di astinenza da fake news, il blogdellestelle.it spara un "Basta menzogne sulle pensioni. Nessun taglio. Ecco la verità". Scoop corredato da tabella "Com'è con noi. Come sarebbe stata col Pd":...

Tutta colpa di Leonardo su Italia 1 Dal 28 aprile (Anteprima Blogo) : La quarta edizione di Tutta colpa di..., dedicata quest'anno a Leonardo, è attesa da domenica 28 aprile nella seconda serata di Italia 1: questa, infatti, dovrebbe essere la data del kick-off del 'docu-viaggio' alla scoperta delle meraviglie della scienza condotto anche quest'anno da Annalisa Scarrone, che mette così a frutto la sua laurea in Fisica, conseguita ormai 10 anni fa. Il programma resterebbe, quindi, nella collocazione già ...