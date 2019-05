Dal 4 maggio torna Musikè con 12 spettacoli di musica | teatro e danza

Il Paradiso Delle Signore - trama puntate Dal 6 al 10 Maggio 2019 : Marta è in Pericolo! : Il Paradiso Delle Signore, trama puntate dal 6 al 10 Maggio 2019: Lisa non intende farsi trovare da Vittorio che la cerca disperatamente. Tina ricatta Agnese pur di far accettare alla mamma la sua storia con Sandro. Brutta notizia per Luca dalla Svizzera. La penultima settimana di questo ciclo di puntate de “Il Paradiso Delle Signore”, in onda tutti i giorni su Rai Uno, si preannuncia veramente scoppiettante e travolgente. Un aiuto inaspettato ...

Centesimo anniversario del Movimento del 4 Maggio - studenti cinesi all'estero incoraggiati Dal discorso di Xi Jinping : ... ha detto che i giovani cinesi devono avere aspirazioni lungimiranti, amare la grande patria e assumere le responsabilità di questa epoca, nella nuova era con lo sviluppo accelerato della scienza e ...

Anticipazioni Una Vita Dal 5 all'11 maggio : Ursula propone a Samuel di uccidere Diego : Sarà una settimana ricca di novità quella che attende i telespettatori di Una Vita dal 5 all'11 maggio. In tale periodo continuerà a tenere banco il segreto di Diego, che deciderà di chiudere con Blanca senza spiegarle di essere gravemente malato. La donna però non smetterà di provare forti sentimenti per lui e il fatto spingerà Ursula a chiedere a Samuel di correre definitivamente ai ripari. Arturo apprenderà da Silvia i dettagli del suo piano ...

Previsti costi di attivazione per Kena Mobile : le novità Dal 1 maggio : Cambiano i costi di attivazione delle offerte targate Kena Mobile, il gestore virtuale controllato dall'operatore principale TIM. Come riportato da 'mondoMobileweb.it', a partire dal 1 maggio 2019 la situazione subisce alcuni saltelli, nell'ambito delle proposte Kena 8.99 e Kena 12.99, salendo a quota 4.99 euro (spese non richieste fino al 30 aprile 2019, con attivazione valida fino al 1 luglio 2019). L'offerte Kena 6.99 Limited Edition risulta ...

Tellus Mater - le radici del femminile - Dal 10 al 31 maggio al MOON : Siracusa – A maggio Siracusa diventa la città delle arti. Dove incontrarsi e condividere emozioni, sull’onda di un grande evento internazionale,

Anticipazioni Il Segreto Dal 5 all'11 maggio : Elsa viene ospitata da Isaac e Antolina : La telenovela Il Segreto offrirà diversi spunti degni di nota nelle puntate in onda su Canale 5 e Rete 4 dal 5 all'11 maggio. In tale periodo terrà banco la nuova accusa mossa contro Elsa, ritenuta colpevole di un furto avvenuto alla locanda. La povera Laguna si troverà a fare i conti con i sospetti di tutti ma, a sorpresa, alla fine sarà Isaac a tenderle la mano....Continua a leggere

Concorsi enti pubblici - aziende ospeDaliere e farmaceutiche : invio cv a maggio : Attualmente, sono veramente tanti gli enti pubblici, gli istituti ospedalieri e le case farmaceutiche come il Telefono azzurro, la Lega del filo d'oro, Save the Children, Humanitas Research Hospital, Medici senza frontiere, Pfizer e Roche, che assumono nuovo personale professionale da inserire in varie località italiane ed estere. Posizioni aperte a maggio Il Telefono azzurro ricerca figure qualificate in funzione di regional volunteering ...

Buongiorno Dalla Borsa 2 maggio 2019 : Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street , con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,61%; sulla stessa linea, depressa nel finale il Nasdaq 100 , che chiude sotto i livelli della vigilia a 7.

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto Dal 2 all'8 maggio : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti, tessera Dlf,: 5 euro. Acquistando la tessera Dlf o la Cinecard Cinema Stella al costo di 15 euro , ...

Anticipazioni 'Tempesta D'amore' Dal 5 al 11 maggio : Robert e Joshua si ritrovano : Arrivano le nuove Anticipazioni della nota soap opera tedesca, "Tempesta D'amore", ambientata in un immaginario albergo di lusso a due passi da Monaco di Baviera. Le trame di cui parleremo qui di seguito si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 5 al 11 maggio, tutti i giorni su Rete 4 nel tardo pomeriggio. Questa settimana, al centro di tutte le vicende del Furstenhof, ci sarà la crisi di coppia di Boris e Tobias, la ...

Mark Caltagirone (che si guarda bene Dal pronunciare il suo cognome) interviene al telefono Dalla D’urso : «In teoria io e Pamela Prati dobbiamo sposarci l’8 maggio» : Barbara D'Urso al telefono con Caltagirone - Live Mark Caltagirone (o chi per lui) ha finalmente parlato. Il presunto futuro marito di Pamela Prati è intervenuto telefonicamente nel corso della settima puntata di Live – Non è la D’Urso ed ha confermato che le nozze con la showgirl sarda avverranno (anzi, ‘avverrebbero’) l’8 maggio. Al termine di un dibattito in cui Barbara D’Urso ha mostrato ad Eliana ...

MotoGp – Dal ‘Grazia’ alla dolce… Penny : ecco con chi ha passato il 1° Maggio Valentino Rossi [FOTO] : Il pilota della Yamaha ha trascorso una giornata di relax in vista del Gp di Jerez in programma nel pRossimo week-end Il Gran Premio di Jerez si avvicina, Valentino Rossi si prepara al quarto appuntamento del Mondiale di MotoGp con l’obiettivo di centrare quella vittoria sfuggitagli di pochissimo ad Austin. Giornata di relax oggi per il Dottore, che ha pensato bene di trascorrerla in famiglia insieme a papà Graziano, il fratello Luca ...

Primo Maggio - la pioggia non ferma il Concertone : Dall’uscita di Ambra contro la legge della Lega all’applauso per i morti sul lavoro : L’apertura con un successo di Battiato e una sfilata di cantautori e band che rappresentano la “nuova musica popolare” dice Lodo Guenzi, la voce degli Stato Sociale conduttore per un giorno. Ma anche la presa di posizione di Ambra Angiolini contro la proposta di sgravio fiscale per ogni donna assunta, avanzata dalla Lega, e il lungo applauso in ricordo dei lavoratori che hanno perso la vita durante ...

Il 2 maggio 1519 moriva Leonardo da Vinci : Dal giorno della morte alle celebrazioni per i 500 anni : Il giorno che ha caratterizzato tutto il calendario culturale del 2019 è arrivato: il 2 maggio ricorre infatti, il quinto anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Si racconta che il maestro morì fra le braccia del re Francesco I: a metà fra storia e leggenda, questo episodio ha ispirato numerosi artisti che ne hanno dato una personalissima interpretazione. Dal momento della morte ad oggi sono trascorsi cinque secoli.