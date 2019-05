Cosa ci dice della trama del revival di Veronica Mars il nuovo video teaser della serie

Super Mario 64 : Charles Martinet svela Cosa dice Mario a Bowser : Dal 1996 c'è un mistero che aleggia attorno a Super Mario 64. Vi è una scena in cui Mario e Bowser si affrontano e ad un certo punto il baffuto idraulico lancia in aria il suo nemico. In quel momento Mario esordisce con una frase che però non è mai stata completamente capita dai fan.Ovviamente in tutto questo tempo molti fan si sono attivati per capire cosa dicesse Mario, ma ogni teoria condivisa sui social ha portato in un nulla di ...

Box office Italia 26 aprile 2019 : Ma Cosa ci dice il cervello è il film italiano più visto anche nella seconda settimana : Box office Italia 26 aprile 2019: Ma Cosa ci dice il cervello rimane il primo film Italiano al cinema Dopo aver incassato €643.301 all’uscita e € 1.119.696 nel primo weekend, Ma Cosa ci dice il cervello è il film Italiano più visto per la seconda settimana consecutiva, grazie a un altro € 1.231.000 ...

Cosa dice Zingaretti sull'inchiesta sulla Lega e sul M5s "complice" - : 'Coi loro voti sostengono Salvini, la Lega e tutto quel mondo al governo del Paese. O dopo le parole seguono i fatti, oppure quella dei 5Stelle è solo ipocrisia. Ogni giorno che passa sono sempre più ...

I bisessuali sono in aumento. Cosa dice la scienza? : Chi sono e Cosa cercano i bisex. Perché sono criticati sia dagli etero, sia dagli omosessuali? La parola all'esperto

Prescrizione debiti condominiali : tempo - Cosa dice la legge e come evitare : Prescrizione debiti condominiali: tempo, cosa dice la legge e come evitare Non è la prima volta che affrontiamo il tema della Prescrizione, un concetto giuridico dalle svariate applicazioni. Questa volta lo facciamo con riferimento ai cosiddetti debiti condominiali, ovvero contratti dal condominio. Infatti, anch’essi sono soggetti ad un termine o scadenza. Vediamo di seguito di che cosa si tratta. Prescrizione debiti condominiali: ...

Cosa ci dice Avengers : Endgame sul futuro dell’universo Marvel al cinema : Quando si tratta di Marvel al cinema non bisogna guardare alle trame ma ai contratti. E i contratti parlano chiaro anche per il futuro. Dai contratti era facile capire che gli eroi morti in Infinity War non erano morti davvero e sempre dai contratti possiamo avere un’idea del futuro. Con Avengers: Endgame infatti molti personaggi prendono una loro strada separata, altri muoiono, altri ancora entrano più decisamente nel gioco. Il punto principale ...

Bonus matrimonio Lega 2019 : importo - requisiti e Cosa dice la proposta : Bonus matrimonio Lega 2019: importo, requisiti e cosa dice la proposta Una proposta di legge firmata dal deputato leghista Domenico Furgiuele ha come oggetto un Bonus matrimonio, ma solo per gli under 35 che si sposeranno in chiesa e che hanno un basso reddito. La proposta di legge presentata lo scorso 13 novembre 2018 è attualmente sotto il vaglio della Commissione Finanze alla Camera, ma proprio per via dei requisiti richiesti potrebbe far ...

Ciao Darwin - orrore sul concorrente rimasto paralizzato : 'Cosa gli dicevano mentre stava andando in ospedale' : L'orrore a Ciao Darwin , mentre Gabriele Marchetti lottava in terapia intensiva. Il concorrente rimasto paralizzato durante la registrazione del Genodrome nella puntata che andrà regolarmente in onda ...

Ciao Darwin - orrore sul concorrente rimasto paralizzato : "Cosa gli dicevano mentre stava andando in ospedale" : L'orrore a Ciao Darwin, mentre Gabriele Marchetti lottava in terapia intensiva. Il concorrente rimasto paralizzato durante la registrazione del Genodrome nella puntata che andrà regolarmente in onda il prossimo 10 maggio sarebbe stato insultato vergognosamente non appena la notizia dell'incidente ne

Codice Tributo 3958 : TASI e IMU - a Cosa si riferisce e come compilarlo nell’F24 : Oggi andremo a vedere insieme in che modo compilare il modello F24 con il Codice Tributo 3958 per la TASI e per l’IMU. Codice Tributo 3958: che cos’è e a cosa si riferisce Prima di parlare in maniera specifica del Codice Tributo 3958, andiamo a spiegare di che cosa parliamo quando parliamo di codici Tributo. Questi codici di cui parliamo oggi, sono composti da quattro cifre e sono stati stabiliti dall’agenzia delle entrate. Ad ognuno ...

Codice della strada - arriva il decreto per gli automobilisti : Cosa cambia su multe e autovelox : Entro la fine di aprile il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrebbe chiudere, di concerto con la Polstrada, il decreto sui proventi delle multe e sull'utilizzo degli autovelox. A confermarlo a Fanpage.it è lo stesso ministero, spiegando che alla fine del mese il testo dovrebbe essere inviato alla Conferenza unificata.Continua a leggere

Scuola - intesa Governo-sindacati su aumento stipendi : ecco Cosa dice il testo ufficiale : L’intesa tra Governo e sindacati in merito al rinnovo contrattuale del comparto Scuola ha sollevato non poche polemiche da quando, all’alba di questa mattina, è stata pubblicata la notizia. C’è chi parla di ‘pastrocchio elettorale’, chi di ‘nuova elemosina’, anche se il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, non ha esitato a parlare di aumenti stipendiali a tre cifre. Non è mancata ...

Box Office Italiano del 22 aprile 2019 : Ma Cosa ci Dice il Cervello vince la sfida italiana del weekend con Il Campione : Box Office Italiano del 22 aprile 2019: Quasi 100.000 presenze per "Ma Cosa ci Dice il Cervello". "Il Campione" incassa € 139.000. Il duello Italiano nel weekend di Pasqua e Pasquetta termina con la ...

Paola Cortellesi - 'Ma Cosa ci dice il cervello' è il film più visto a Pasqua : Ma cosa ci dice il cervello, la nuova commedia di Riccardo Milani, che torna con la protagonista Paola Cortellesi , è il film più visto nel weekend di Pasqua con 1.775.852 euro per 266.372 spettatori. ...