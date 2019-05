Coppa d' Africa | Nigeria | Kanu | Okocha e Babangida saranno ' scout-motivatori'

Egitto : al via la sperimentazione della rete 5G durante la Coppa d’Africa : La Coppa d’Africa di calcio, che si terrà dal 21 giugno al 19 luglio 2019 in Egitto, sarà l’occasione per sperimentare localmente la tecnologia 5G. E’ quanto annunciato dal ministro per le Telecomunicazioni egiziano, Amr Talaat, in un comunicato stampa. La decisione è stata presa durante un incontro tra il primo ministro egiziano Mustafa Madbouli e un gruppo di funzionari di Huawei Investment & Holding Co. Scarica ...

La Var “conquista il mondo” : tecnologia video anche nella prossima Coppa d’Africa : Sempre più tecnologia, sempre più Var. L’utilizzo dell’aiuto video per arbitri, cominciato dalla Serie A ed allargatosi a Mondiali e Champions League, non vuole più fermare i suoi confini. Secondo l’Equipe, anche la prossima Coppa d’Africa ne beneficerà. La competizione, in programma in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio, la utilizzerà però soltanto dai quarti in poi: le difficoltà logistiche hanno costretto gli ...

Coppa d'Africa - Koulibaly vs Ounas E Diawara finisce nel Gruppo B : Comincerà il prossimo 21 giugno e vedrà impegnati anche i calciatori azzurri. La Coppa d'Africa 2019 si giocherà in Egitto e il Napoli potrà contare sui propri rappresentanti: su tutti Kalidou ...

Calcio estero; Coppa d’Africa : ecco i gironi : Mai nel Continente nero si era visto un evento come quello svoltosi ieri ai piedi della Sfinge per il sorteggio dei gironi della prossima Coppa d’Africa. Lo show continuo, i giochi di luce e la “sacralità” dell’evento potevano indurre tranquillamente a pensare che si stava assistendo ad un sorteggio per gli Europei del 2020 o per i Mondiali 2022. Frutto della globalizzazione, che ci rende tutti piú simili nelle nostre ...

Coppa d'Africa - Burundi organizza raccolta fondi per partecipare : mancano 290mila euro : Il Burundi ha centrato per la prima volta la qualificazione alla Coppa d'Africa che si giocherà dal 21 giugno in Egitto, venerdì i sorteggi dei gironi,, solamente che ancora non ci sono le piene ...

Estero; Coppa d’Africa : ecco le 24 qualificate alla fase finale : Basterebbero due immagini per raccontare questo ultimo turno di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa: il volto di Aubameyang attraversato dalla delusione e dalla (quasi) incredulità dopo il pareggio in Burundi che estromette lui e i suoi compagni dalla competizione continentale e gli attimi di tensione e preghiera dei giocatori della Namibia mentre attendono il fischio finale di Guinea Bissau-Mozambico. Preghiere ascoltate e Namibia ...

Coppa d’Africa 2019 - tutte le Nazionali qualificate. Ci sono tutte le big - si gioca in estate in Egitto : Si è delineato il quadro delle 24 squadre qualificate alla Coppa d’Africa 2019 che si disputerà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio. Per la prima volta la rassegna continentale andrà in scena durante l’estate con tutte le incognite legate al proverbiale caldo africano che regnerà sovrano. La competizione è aperta a 24 Nazionali contro le 16 delle ultime edizioni. Presente il Camerun che dovrà difendere il titolo, tra le grandi ...

Camerun qualificato alla Coppa d'Africa : Seedorf si scatena nello spogliatoio : Fra le favorite della prossima Coppa d'Africa ci sarà anche il Camerun. Già, missione compiuta per Clarence Seedorf, chiamato ad agosto sulla panchina dei Leoni Indomabili proprio per strappare un ...

Il Camerun di Seedorf si qualifica per la Coppa d’Africa che si giocherà in Egitto : Il Camerun di Clarence Seedorf, dopo essersi visto togliere l’assegnazione di paese ospitante in favore dell’Egitto, si è qualificato per la Coppa d’Africa battendo le Isole Comore.Anche i detentori del Camerun strappano il pass per la Coppa d’Africa in programma la prossima estate in Egitto dal 15 giugno al 13 luglio. I ”leoni indomabili” guidati da Clarence Seedorf sono la diciannovesima squadra a ...