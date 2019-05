Convocati Juventus-Torino | out in 7 | riecco Caceres

Convocati Inter-Juventus : out Bentancur - riecco Chiellini : Convocati JUVENTUS- Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei Convocati in vista del match di domani sera a San Siro contro l’Inter. Chiellini farà ritorno tra i disponibili e partirà titolare al fianco di Bonucci. Bandiera bianca per Bentancur, il quale non sarà disponibile per la sfida di San Siro. Out anche Dybala, Douglas Costa […] More

Convocati Juventus-Fiorentina - emergenza infortuni : torna CR7 : Convocati JUVENTUS – torna la Serie A e la Juventus è pronta a festeggiare il titolo di Campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva.Tanta delusione in casa Juventus per la sconfitta contro l’Ajax, costata alla squadra di Allegri l’eliminazione dalla Champions League. Domani, pero’, la squadra bianconera può mettere il punto esclamativo sul campionato dopo il passo falso […] More

Borja Valero torna tra i Convocati - Brozovic recupera per la Juventus : L’infortunio è già alle spalle: il centrocampista nerazzurro Borja Valero, fermatosi a Frosinone per un problema muscolare (risentimento flessori della coscia sinistra),ieri ad Appiano Gentile è rientrato nel gruppo interista, lavorando regolarmente con i compagni.Borja Valero recupero lampoIl centrocampista spagnolo quindi con ogni probabilità sarà fra i convocati per la partita di domani contro la Roma:schierarlo titolare però resterebbe ...

Champions League Juventus - Chiellini e Mandzukic non ce la fanno : ecco i Convocati per l'Ajax : TORINO - Due nomi altisonanti mancheranno alla Juventus per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma domani sera all'Allianz Stadium contro l' Ajax : parliamo di Giorgio ...

Juventus-Ajax - i Convocati di Allegri : assenze pesantissime!” : Juventus-Ajax, mancheranno all’appello calciatori molto importanti per lo scacchiere di Massimiliano Allegri: i dettagli Domani sarà il grande giorno di Juventus-Ajax, una gara fondamentale per la stagione della squadra di Massimiliano Allegri, il quale però dovrà fare a meno di pedine a dir poco fondamentali. Mancherà Perin, iniziando dalla porta, assente per problemi fisici. Stesso discorso vale per Chiellini che è mancato anche ...

Convocati Juventus-Ajax - torna Emre Can : sorpresa Chiellini : Convocati JUVENTUS – Conto alla rovescia per il ritorno del quarto di finale di Champions tra la Juventus e l’Ajax. Per la partita più importante della stagione (la prima delle quattro di Champions che i bianconeri sperano di giocare) Allegri dovrebbe recuperare Emre Can; è sempre più in dubbio invece Giorgio Chiellini. Nel caso il capitano non recuperasse in […] More

Juventus-Ajax - i Convocati di Ten Hag : sciolto il mistero De Jong : JUVENTUS AJAX convocati- Il tecnico dell’Ajax, Ten Hag, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani sera all’Allianz Stadium. sciolto il dilemma De Jong. Il centrocampista sarà regolarmente in campo nonostante il leggero infortunio rimediato nell’ultimo match di campionato dei lancieri. Buone notizie per i biancorossi, i quali potranno contare sul […] More

Juventus-Ajax - i Convocati dei Lanceri : sciolto il dubbio De Jong : Juventus-Ajax si giocherà domani sera allo Stadium, i Lanceri hanno l’incognita De Jong dopo il problema fisico del weekend L’Ajax si appresta a giocarsi il tutto per tutto in casa della Juventus per tentare l’accesso alle semifinali di Champions League. Dopo l’1-1 in quel di Amsterdam servirà un’impresa ai Lanceri, che avranno a disposizione il proprio faro De Jong. Il calciatore è uscito acciaccato ...

Convocati SPAL-Juventus - clamoroso : Allegri ne lascia a casa 9 : Convocati SPAL JUVENTUS- Allegri lo aveva annunciato in conferenza stampa, ora è arrivata la conferma: in 8 salteranno la sfida di domani contro la SPAL, sfida che potrebbe consegnare in maniera matematica l’ottavo scudetto consecutivo ai bianconeri. Come rivelato in conferenza stampa, fuori Ronaldo, Mandzukic, Chiellini, Emre Can, Rugani, Matuidi, Pjanic, Dougla Costa, Caceres. Sarà […] L'articolo Convocati SPAL-Juventus, clamoroso: ...

Spal-Juventus - i Convocati di Allegri per il match di Ferrara : Ronaldo e Mandzukic restano a casa : L’allenatore bianconero ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani con la Spal, che potrebbe valere la vittoria dell’ottavo scudetto consecutivo Tantissime assenze, Massimiliano Allegri ha deciso di tenere fuori dalla lista dei convocati per Spal-Juve la maggior parte dei propri giocatori. Esclusi Mandzukic, Rugani, Pjanic, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Matuidi oltre agli infortunati, che guarderanno da ...

Convocati SPAL Juventus - riecco Cuadrado : si ferma Douglas Costa : Convocati Juventus- Tante novità di formazione per mister Allegri in vista del match di domani pomeriggio contro la SPAL. Il tecnico, come noto, dovrà fare a meno di diversi acciaccati. Chiellini ed Emre Can alzeranno bandiera bianca. Le condizioni del capitano verranno valutate nel corso dei prossimi giorni, la sua presenza contro l’Ajax resta ancora […] More

Juventus - i Convocati per l'Ajax : Ronaldo sì - fuori Emre Can e Chiellini : La Juventus ritrova Cristiano Ronaldo , ma perde Giorgio Chiellini ed Emre Can per la trasferta in casa dell' Ajax . Il test nella rifinitura di questa mattina ha dato esito positivo per il portoghese,...

Juventus - i Convocati : c'è Cristiano Ronaldo. Out Chiellini ed Emre Can : La Juventus è già partita per Amsterdam dove domani sera affronterà l'Ajax in Champions League, in un match valido per l'andata dei quarti di finale. I bianconeri sono stati per giorni in apprensione per via delle condizioni di Cristiano Ronaldo che si era fatto male durante una partita con il Portogallo. L'ex fuoriclasse di Real Madrid e Sporting Lisbona ha saltato gli ultimi tre match in campionato della Juventus ma la bella notizia è che è ...

Ajax-Juventus - Cristiano Ronaldo è tra i Convocati di Allegri per l’andata dei quarti di Champions. Fuori Chiellini ed Emre Can : Sì Cristiano Ronaldo, no Giorgio Chiellini ed Emre Can. Ci sono una buona notizia e due cattive nella lista dei 21 convocati di Massimiliano Allegri per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Ajax, in programma in Olanda mercoledì alle 21. L’allenatore della Juventus avrà a disposizione il Fuoriclasse portoghese, abile e arruolato dopo l’infortunio patito contro nella sfida in nazionale contro la ...