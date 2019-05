Continuano gli scontri in Venezuela

I lavori su Skyrim Together Continuano - ma gli sviluppatori "non devono nulla alla community" : Skyrim Together è una mod di Skyrim che nel corso degli ultimi mesi ha suscitato molto interesse, in quanto permette di giocare in co-op al celebre GDR di Bethesda. Come segnala Eurogamer.net, i lavori sulla mod tuttavia sono rallentati sensibilmente nelle ultime settimane, al punto che i fan si sono preoccupati dello stato di salute del progetto.Preoccupazione ritenuta insistente da Max Griot, lead programmer a capo del progetto, e che ha ...

Sri Lanka - Continuano le esplosioni trovati 87 detonator : 290 morti. «Gruppo jihadista dietro agli attacchi» : Nuova esplosione in Sri Lanka, dove un ordigno è esploso vicino ad una chiesa a Colombo, mentre gli artificieri lo stavano disinnescando. La nuova esplosione arriva mentre si sta...

Monte Guglielmo : Continuano le ricerche di Michael - il giovane escursionista disperso : E' stata una Pasqua di angoscia ed apprensione per i familiari di Michael Costa. Il ragazzo, 25 anni, nato in provincia di Mantova (ad Asola), ma residente a Piadena (in provincia di Cremona) ieri ha fatto perdere le sue tracce mentre era impegnato in un'escursione sul Monte Guglielmo, vetta delle Prealpi Bresciane. La sua auto è stata rinvenuta a Zone (piccolo centro sempre in provincia di Brescia). Le ricerche - che vedono impegnati anche gli ...

Sri Lanka - esplosioni in chiese e hotel : 185 morti. «È terrorismo - identificati i colpevoli» - Continuano gli attacchi : Una Pasqua di sangue nello Sri Lanka. Sei esplosioni simultanee si sono verificate durante la mattinata in chiese e hotel della capitale Colombo e della città di Negombo, provocando ? al...

Taranto chiama - Picerno risponde : Continuano le polemiche tra pugliesi e lucani : Il Taranto non arretra e conferma le accuse: a Picerno tre suoi calciatori sono stati aggrediti. La società pugliese ha risposto in una nota alla versione fornita dai padroni di casa, definendola “assolutamente fuorviante, mendace e priva di ogni fondamento oltre che protesa a nascondere responsabilità evidenti e palesi. La reale riproposizione dell’accaduto è la seguente: al termine della prima frazione di gioco, nel momento ...

Libia - Continuano gli scontri : bilancio sale a 147 morti e 614 feriti - 16.000 in fuga : Proseguono gli scontri in Libia tra l'esercito del governo ufficiale di Tripoli, guidato da Fayez al Sarraj e le milizie del Generale Khalifa Haftar. Il bilancio, diffuso dall'Oms, è di 147 morti e 614 feriti, con 16.000 persone in fuga. Ieri Haftar ha incontrato il presidente egiziano al Sisi al Cairo.Continua a leggere

Libia - Continuano gli scontri : 121 morti e 561 feriti dall’inizio dei combattimenti : Gli scontri che in Libia continuano da ormai dieci giorni hanno portato alla morte di 121 persone e al ferimento di altre 561, secondo quanto viene riportato sulla base dei dati dell'Organizzazione mondiale della sanità. Sono invece più di 100 i morti tra le milizie del generale Khalifa Haftar.Continua a leggere

I Figli di nessuno di Fabrizio Moro - gli uomini che nonostante le difficoltà Continuano a lottare : 44 anni appena a compiuti e 11 canzoni nel disco Figli di nessuno, in uscita questo venerdì. Fabrizio Moro racconta il suo mondo interiore attraverso 11 tracce che lo rappresentano e parte da lontano, dal suo quartiere Natale, quello di San Basilio a Roma. I Figli di nessuno sono per Moro "Tutti gli uomini, soprattutto i ragazzi del mio quartiere che nonostante le difficoltà e il contesto difficile in cui sono nati hanno continuato a ...

Gli "shortisti" Continuano a vendere i titoli dell'indice del settore telecomunicazioni : Peggiora la performance del comparto telecomunicazioni in Italia portandosi a 11.679,4, con un ribasso dello 0,34%, a causa anche degli investitori istituzionali che mantengono sotto scacco il settore ...

Ignorati gli appelli internazionali : Continuano gli scontri in Libia : Anche se non è proprio una novità affermarlo, la Libia è nel caos più totale. Inutili gli appelli dell'Onu ad una soluzione diplomatica, così come è risultato vano il tentativo di organizzare un incontro a Ginevra tra i due leader. Il generale Khalifa Haftar ha comunicato di aver già perso 14 uomini, mentre il premier al-Sarraj, inizialmente disponibile al dialogo, ora parla di "tradimento" da parte del suo avversario....Continua a leggere

Libia : Continuano gli scontri - Eni fa evacuare personale italiano : La tensione in Libia è ancora alle stelle. Il generale di Tobruk, Khalifa Haftar - a capo dell’Esercito nazionale libico (Lna) - ha annunciato di voler marciare su Tripoli. Eni, ha deciso di evacuare in via “precauzionale" tutto il personale presente nel paese nordafricano. Gli scontri non si fermano, la situazione è caotica e seria e, nelle scorse ore, il Premier Giuseppe Conte, al telefono con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio ...