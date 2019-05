Conte scarica Siri | così il capo del governo ha «licenziato» il sottosegretario

Giuseppe Conte scaricato dalla Lega : tappetino di Luigi Di Maio - crolla tutto : Sfacciatamente schierato con il M5s, stando alle indiscrezioni di stampa pronto a chiedere le dimissioni di Armando Siri: il premier Giuseppe Conte ha definitivamente gettato la maschera, schierandosi al fianco di Luigi Di Maio in questi giorni caldissimi per il governo. E per la Lega la misura è co

Su NowTV arriva la funzione Download & Play per scaricare i Contenuti e vederli offline : NowTV, arriva la funzione Download & Play che permetterà all’utente di scaricare un contenuto per la visione offline. Ecco come funziona. Annunciata a maggio 2019 e finalmente arrivata la tanto attesa funzione del dowload dei contenuti su NowTV ribattezzata col nome “Download & Play“. Da oggi infatti gli utenti del servizio streaming di Sky avranno la possibilità di scaricare i contenuti grazie alla nuova funzione già ...

