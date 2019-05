Conte | Dimissioni Siri opportune | Di Maio | Non esulto Salvini

Conte pretende le dimissioni di Siri e Salvini cede alla gogna grillina : Roma. In fondo c’è un che di estremamente coerente, nel fatto che le dimissioni più pazze del mondo si concretizzino, di fatto, in un pomeriggio di scombiccherata follia gialloverde. Succede infatti che, quando mancano pochi minuti alle sei di sera, lo staff di Giuseppe Conte annuncia una conferenza

Conte chiede dimissioni Siri - Luigi Di Maio : “Non esulto e Salvini non aprirà crisi di governo” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta la decisione di Giuseppe Conte di pretendere le dimissioni di Armando Siri, sottosegretario leghista indagato per corruzione: "Non esulto, non è una vittoria". Di Maio, comunque, si dice certo che Salvini non aprirà una crisi di governo e rivolge un appello al suo alleato per continuare a lavorare insieme.Continua a leggere

Conte : "Dimissioni Siri opportune" : Le dimissioni di Armando Siri sono opportune. Il premier Giuseppe Conte gela Matteo Salvini chiedendo la testa del sottosegretario leghista alle Infrastrutture indagato per corruzione. Nessun tentennamento. Il premier aveva precisato che avrebbe deciso in autonomia in questi giorni. La decisione viene inevitabilmente incontro a Luigi Di Maio e al M5S che da subito avevano chiesto le dimissioni del sottosegretario, con il ministro Danilo ...

Conte : 'Chiederò le dimissioni del sottosegretario Siri' : 'Invito anche il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica', ha aggiunto Conte. 'Ho sempre rivendicato per questo governo l'importanza dell'aspetto etico. È normale ...

Conte ha chiesto le dimissioni di Armando Siri : Il presidente del Consiglio ha infine preso una decisione sul caso che coinvolge il sottosegretario leghista ai Trasporti, indagato per corruzione

Matteo Salvini - il gelo con Conte per le dimissioni di Siri : "In una democrazia - di solito...". Si mette male : La decisione del premier Giuseppe Conte di chiedere il ritiro delle deleghe del sottosegretario Armando Siri nel prossimo CdM, anziché chiudere il caso, potrebbe far esplodere ufficialmente la guerra tra Lega e Movimento 5 Stelle. Il sottosegretario leghista alle Infrastrutture, indagato per corruzi

Caso Siri - Conte : "Le dimissioni si danno o non si danno. Proporrò la revoca" - Sky TG24 - : Il premier parla delle necessarie dimissioni del sottosegretario alle Infrastrutture della Lega nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Sarò io stesso " dice Conte " a "proporre la revoca ...

Siri : dirò ai magistrati che sono innocente - poi dimissioni. E Conte sbotta : il sottosegretario è fuori dal governo : Il sottosegretario leghista alla Infrastrutture Armando Siri, indagato per corruzione nell'inchiesta sull'eolico e al quale il ministro M5s ha ritirato la delega sugli aeroporti per rafforzare la richiesta di sue dimissioni formulata dal vicepremier e leader M5s Luigi Di Maio, ha chiesto e ottenuto un incontro con in pm titolari dell'inchiesta su di lui all'esito del quale si dimetterà dal governo "in assenza di novità" sulla sua situazione ...

Conte impone ai leghisti le dimissioni di Siri : Conte parteggia per i grillini. “Il sottosegretario Armando Siri si deve dimettere”. E’ quanto ha dichiarato il premier Giuseppe Conte,

Conte a Lega : chiedo posizione non corporativa su dimissioni Siri : Roma, 2 mag., askanews, - "Invito la Lega a comprendere che questa decisione non è una condanna. Quindi si lasci ispirare dal superiore interesse e non dalla reazione corporativa". Lo ha detto il ...

Caso Siri - Giuseppe Conte chiede le dimissioni del sottosegretario leghista indagato per corruzione : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiesto le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione: "Assumendomi tutta la responsabilità politica, proporrò al prossimo Consiglio dei ministri la proposta di revoca del sottosegretario Siri". Per Conte la sua decisione è solamente "politica".Continua a leggere

Conte : opportune dimissioni Siri : 19.19 "Noi dobbiamo essere credibili,responsabili. Le dimissioni o si danno o non si danno,le dimissioni future non hanno molto senso". Proporrò la revoca di Siri in Consiglio dei ministri. Lo ha detto il premier Conte in conferenza stampa. "Quella del cambiamento non è mai stata una formula retorica,significa che il governo ha promesso e si impegna a realizzare buone pratiche di governo tutelando i cittadini e non interessi di parte", ha ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Maggio : Vita di governo – Conte chiede le dimissioni al sottosegretario che rifiuta : Affaire eolico Salvini dice no al premier: Siri ancora non si dimette La palude – Lunedì sera Conte ha visto il leghista indagato, poi ieri in volo per Tunisi ha parlato a lungo con il ministro dell’Interno: ma al Cdm non accade nulla di Luca De Carolis Franza e Spagna di Marco Travaglio Afuria di guardarci l’ombelico e attendere l’Apocalisse (che pare un’altra volta rimandata, dopo i dati di ieri su Pil e occupazione), rischiamo di ...

Siri salvo dopo l incontro con il premier. Sulle sue dimissioni Conte rinvia 'Pazientare - il governo deciderà' : A prescindere dalla questione penale e giuridica che è tutta da leggere, vedere e dimostrare, cosa che non spetta alla politica ma al potere giudiziario, io credo che un dato sia certo: il ...