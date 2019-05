Conte | ' Chiederò le dimissioni del sottosegretario Siri'

Siri indagato - Toninelli ritira le deleghe. Salvini : “Piena fiducia”. Conte : “Contratto ha codice etico - chiederò chiarimenti” : L’inchiesta per corruzione che coinvolge il sottosegretario leghista Armando Siri spacca la maggioranza. Mentre si consuma lo scontro a distanza tra i due vicepremier sull’opportunità o meno delle dimissioni, Danilo Toninelli , in qualità di ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disposto il ritiro delle deleghe a Siri . È il primo effetto della “linea intransigente” annunciata da Luigi Di Maio: “Se i fatti ...

Siri indagato - Conte : “Gli chiederò chiarimenti - su etica pubblica questo governo è molto sensibile” : “Non voglio sminuire la gravità di un fatto di corruzione. Il contratto di governo contiene un codice etico in virtù del quale non possono svolgere il ruolo di ministri o sottosegretari coloro che sono sotto processo per fatti gravi e il reato di corruzione è indicato come fatto grave”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei ministri tenuto nel pomeriggio a Reggio Calabria, sulla vicenda che ...