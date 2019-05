Conte a Lega | chiedo posizione non corporativa su dimissioni Siri

Giuseppe Conte - colpo di mano : "Propongo la revoca di Siri. Cosa non devono fare Lega e M5s ora". Caos? : Dovrà lasciare, Armando Siri. Parola del premier Giuseppe Conte, che in conferenza stampa a Palazzo Chigi annuncia: "Porterò al prossimo Consiglio dei ministri, assumendone tutta la responsabilità politica, la revoca delle deleghe da sottosegretario di Siri". La palla, ora, passa ai ministri di Lega

Siri indagato - Conte : “Lega non si lasci guidare da reazioni corporative - M5s non approfitti per cantare vittoria politica” : In conferenza stampa a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte ha annunciato di voler proporre la revoca al sottosegretario leghista Armando Siri nel prossimo Consiglio dei ministri. “Invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazioni corporative e al M5s di non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica”. L'articolo Siri indagato, Conte: “Lega non si lasci guidare da reazioni corporative, M5s non approfitti per ...

Italia fuori da recessione - Pil +0 - 2%/ Conte 'Merito della manovra' ma è Lega vs M5s : Italia, evitata la recessione: Pil in crescita dello 0,2%. I dati Istat sul primo trimestre del 2019 confortano ma su base annua il Pil ristagna

Conte costretto a prendere tempo Siri - restano le divisioni M5S-Lega : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte prende tempo sul caso del sottosegretario Armando Siri, dopo l'incontro di ieri sera con l'esponente della Lega. "Quotidianamente mi chiedete su Siri: io ho annunciato con trasparenza i principi del mio percorso. Vi chiedo di pazientare il termine... Segui su affaritaliani.it

La Lega minaccia Conte : “Se rimuove Siri lo sfiduciamo” : I nervi sembrano davvero tesissimi in casa Lega. Il caso Siri sta determinando una rottura reale all’interno del Governo, al punto che il Carroccio non ha risparmiato una vera e propria minaccia al Premier Conte. A parlare è il ministro per le Politiche agricole e del turismo Gian Marco Centinaio, intervenuto a 24 Mattino su Radio 24. In risposta a una domanda sul sottosegretario indagato per corruzione ha affermato: “Se venisse fatto un ...

Europee - Donato (Lega) vs Gruber : “Democrazia non si fa con le nomine”. “Allora dovete cacciare il premier Conte” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, e Francesca Donato, candidata della Lega alle elezioni Europee, sull’alleanza tra il partito di Salvini e i Paesi di Visegrád. “La Lega in Europa ha come migliori alleati i peggiori nemici dell’Italia – chiede la giornalista alla presidente di Eurexit – L’Ungheria di Orban e il gruppo di Visegrád, come sappiamo, ...

Europee - Donato (Lega) vs Gruber : “Democrazia non si fa con le nomine “. “Allora dovete cacciare il premier Conte” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, e Francesca Donato, candidata della Lega alle elezioni Europee, sull’alleanza tra il partito di Salvini e i Paesi di Visegrád. “La Lega in Europa ha come migliori alleati i peggiori nemici dell’Italia – chiede la giornalista alla presidente di Eurexit – L’Ungheria di Orban e il gruppo di Visegrád, come sappiamo, ...

Siri - Conte : lasci o salta tutto. M5S accelera sulla giustizia. Altolà Lega : niente accordo : «O Siri se ne va o cade il governo». I falchi di Palazzo Chigi, i consiglieri politici più stretti del premier Giuseppe Conte, raccontano così la determinazione...

Siri - Conte : lasci o salta tutto. M5S accelera sulla giustizia. Altolà Lega : niente accordo : Ne fanno una questione di 'autorevolezza' e 'responsabilità' politica e istituzionale del premier. Matteo Salvini da ormai 48 ore ha abbassato i toni, al contrario dell'altro vicepremier, Di Maio. ...

Giuseppe Conte e Armando Siri : 'Lo saprò far scollare dalla sedia'. Lega e M5s - siamo a questo punto : 'saprò farlo scollare dalla sedia'. A parlare è Giuseppe Conte e l'argomento è Armando Siri , sottosegretario grillino indagato per corruzione. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto il suo allontanamento ...

Giuseppe Conte e Armando Siri : "Lo saprò far scollare dalla sedia". Lega e M5s - siamo a questo punto : "saprò farlo scollare dalla sedia". A parlare è Giuseppe Conte e l'argomento è Armando Siri, sottosegretario grillino indagato per corruzione. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto il suo allontanamento immediato, Matteo Salvini gli ha confermato fiducia. E proprio di fiducia parla il premier dalla Cina:

Di Maio : 'Lega mandi Siri in panchina'. Conte : 'Non sarò condizionato' | : Il vicepremier M5s insiste sulle dimissioni del sottosegretario leghista. Poi chiede a Salvini di "chiarire anche su Arata". Giorgetti: "Figlio ha carte in regola per mio staff". Depositata ...

Siri - Conte : Non mi turbano Lega e M5S - se gli toglierò la carica decisione sarà definitiva : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha risposto da Pechino al capo politico del M5S Luigi Di Maio, che ha richiesto il suo intervento per far dimettere il sottosegretario leghista Siri: "Ieri ho parlato con Siri, gli ho detto che partivo per la Cina e non potevamo vederci. Mi sono scusato, perché c'è anche l'aspetto umano, una persona che attende di incontrare il suo presidente e gli deve spiegazioni che il presidente vuole ricevere", ha ...

Siri - Centinaio (Lega) : “Se Conte lo rimuove senza accordo salta contratto. Siamo alleati fedeli ma non stupidi” : “Armando Siri? Non so se Conte abbia i poteri per mandare via un sottosegretario. Se venisse fatto un decreto per rimuovere Siri senza ascoltare uno dei due contraenti di questo benedetto contratto di governo, questa cosa sarebbe molto grave“. Così, ai microfoni di 24 Mattino (Radio24), Gian Marco Centinaio, ministro leghista per le Politiche Agricole e del Turismo, risponde a una domanda di Oscar Giannino circa i poteri del ...