Consiglio Europa critica Di Maio

Il Consiglio d’Europa accusa Luigi Di Maio di limitare la libertà di stampa : Il vicepremier Luigi Di Maio limita la libertà di stampa: questa l'accusa del Consiglio d'Europa nel suo rapporto sulla libertà di espressione 2018. Di Maio avrebbe chiesto alle imprese di non comprare le pubblicità sui giornali, minacciando allo stesso tempo di ridurre i finanziamenti pubblici alla stampa. "In Italia il vice primo ministro e leader del Movimento 5 Stelle ha chiesto alle imprese di proprietà statale di smettere di fare ...

Chiusura Radio Radicale - a Messina mozione in Consiglio comunale di Alessandro De Leo - Più Europa - : ... in questi ultimi 40 anni, 19 mila sedute del parlamento, 6700 processi e 4.400 convegni; ha dato voce ai diritti dei detenuti e la scienza, ha messo in onda servizi, su temi a zero appeal ...

Consiglio d'Europa - un dossier sulla Lega di Matteo Salvini : un'inquietante denuncia : Mancava la schedatura dei parlamentari scomodi, alla lista delle meraviglie compiute dalle molto democratiche istituzioni europee. Lacuna appena colmata dal Consiglio d' Europa, organizzazione che ha sede a Strasburgo e per scopo lo sviluppo delle libertà personali, del diritto di parola e cose del

Sovranisti schedati. Esplode il caso I dossier del Consiglio d'Europa : "Il Consiglio d’Europa ha schedato, con un’inquietante attività di dossieraggio, tutti i parlamentari appartenenti a formazioni politiche ‘scomode’ per i burocrati europei. Ovvero la Lega, Freiheitliche Partei Osterreichs, Alternative for Deutschland, Front National... Segui su affaritaliani.it

