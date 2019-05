Concorso scuola | agevolazioni per i docenti con tre anni di servizio | ritorna abilitazione

Scuola - Concorso scuola infanzia e primaria ultime notizie : ecco le dichiarazioni di oggi di Bussetti : Il bando di concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria sembra oramai alle porte. Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, presente quest’oggi a L’Aquila per un convegno, ja confermato come per il bando per l’infanzia e la primaria il Ministero dell’Istruzione sia quasi pronto. ‘Avevamo pensato 10mila posti – ha dichiarato il numero uno del Miur – e siamo riusciti ...

Concorso scuola - no bando per cdc a esaurimento : A22 e A28 le più richieste : Ormai sembra ufficiale la notizia riguardante il bando del Concorso pubblico per la scuola secondaria di primo e secondo grado previsto per questa estate: in particolare il bando è atteso entro luglio 2019. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Bussetti lo ha confermato qualche settimana fa, dando speranza a tutti quei docenti precari che dal 2016 aspettano un Concorso che gli consenta di immettersi in ruolo. I posti ...

Il governo studia modifiche al Concorso docenti di scuola secondaria : Il prossimo concorso docenti rivolto ai docenti della scuola secondaria conterrà alcune novità oltre a quelle già apportate in legge di bilancio. La notizia viene data dai sindacati che ieri sera hanno partecipato ad un incontro con i vertici del Miur. Al termine di una giornata convulsa, culminata con un tumultuoso vertice in Cdm, il ministro Bussetti è arrivato a Viale Trastevere per comunicare alle OO.SS. l’impegno del governo a ...

Scuola - Bussetti : ‘Un Concorso vinto non dà il lasciapassare per delirare e offendere’ : Il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Marco Bussetti, ha pubblicato un post su Facebook in risposta ad un articolo pubblicato dal Corriere Veneto in cui un professore di sostegno di un alberghiero veneziano, il Barbarigo, aveva pesantemente offeso la Costituzione Italiana, definendola ‘un libro di m… buono per pulircisi il c…’. Il professore, tra l’altro, ha pubblicato anche messaggi di stampo ...

Scuola - Concorso docenti secondaria : doppia corsia preferenziale per i precari storici : In merito al prossimo concorso secondaria, il Ministero dell’Istruzione dovrebbe inserire una doppia corsia preferenziale a favore dei precari storici (con più di 36 mesi di servizio). La prima riguarda una quota riservata del 10 per cento dei posti anche se tale quota potrebbe essere aumentata, secondo le ultime indiscrezioni che giungono dal dicastero di Viale Trastevere. La seconda corsia preferenziale, invece, riguarda una super ...

Concorso scuola secondaria - non basta eliminazione della prova preselettiva : Il prossimo Concorso della scuola secondaria è ancora oggetto di estrema attenzione e attualità. Le modifiche allo studio da parte del Ministero dell’Istruzione riguardano esclusivamente i docenti della terza fascia con almeno 36 mesi di servizio. Gli esponenti del governo M5S e Lega hanno trovato una convergenza per un Concorso che si possa svolgere senza la prova preselettiva, provvedendo ad aumentare la percentuale di posti riservati a ...

Concorso scuola secondaria per docenti ITP - ammessi ed esclusi : Il prossimo Concorso per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria sarà abilitante. I docenti ITP, cui la giustizia amministrativa non ha riconosciuto il valore abilitante del diploma, si trovano a compiere una scelta forzata considerando che i requisiti previsti per la partecipazione escludono i docenti di alcune cdc. Alla luce di questa realtà analizziamo quali sono le materie di insegnamento per le quali il Miur non ammette più ...

Scuola - Concorso secondaria ultime notizie : aumenta percentuale posti riservati a precari con 36 mesi di servizio : Arrivano delle importanti novità per quanto riguarda il prossimo concorso ordinario per la Scuola secondaria di primo e di secondo grado. Secondo un’anticipazione pubblicata nell’edizione odierna del quotidiano ‘Italia Oggi’, il Ministero dell’Istruzione potrebbe aumentare la riserva di posti per i docenti precari con più di 36 mesi di servizio dal dieci per cento ad una percentuale maggiore. In attesa di conferme ...

Scuola - precari M5s-Lega convergono su Concorso per la terza fascia senza la preselettiva : Il prossimo concorso ordinario conterrà alcune modifiche al criterio di selezione dei docenti della terza fascia con servizio di 36 mesi. A rivelarlo è il quotidiano Italia Oggi che illustra le modifiche da inserire nella nell’emendamento al decreto Crescita. La novità è emersa subito dopo lo svolgimento del vertice di maggioranza svoltosi a Palazzo Chigi. In questo modo Lega e Movimento 5 Stelle contano di scongiurare lo sciopero del ...

Concorso scuola secondaria : ecco le classi di concorso più cercate - a settembre ancora supplenze record : I due concorsi ordinari per infanzia, primaria e secondaria si concentreranno soprattutto sui posti disponibili presenti in ciascuna regione e, per quanto riguarda la secondaria, nelle classi di concorso dove scarseggiano i docenti. concorso secondaria: ecco dove ci sarà più bisogno Il quotidiano ‘Il Sole 24 Ore’ ha dato alcune indicazioni in merito alle classi di concorso dove ci sarà più bisogno di insegnanti. Superfluo affermare ...

Scuola - Concorso secondaria ultime notizie : docenti di ruolo per ‘accesso diretto alla prova orale’ : I docenti di ruolo Ingabbiati Attivi di ogni Ordine e Grado hanno preso posizione in seguito alla riunione di maggioranza che si è tenuta lo scorso 10 aprile in merito all’oramai imminente bando di concorso per la Scuola secondaria. In un comunicato, si fa presente come, a favore dei docenti precari, sarebbero al vaglio del Miur le ipotesi di cancellazione della prova preselettiva, un aumento della riserva di posti e la valorizzazione del ...

Scuola - Concorso secondaria ultime notizie : chiarimenti su prova preselettiva : In merito al prossimo concorso relativo alla Scuola secondaria, il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha convocato nelle ultime ore una riunione, alla quale erano presenti il Sottosegretario Giuliano e i parlamentari della Lega e del Movimento 5 Stelle delle Commissioni VII di Camera e Senato. concorso secondaria, allo studio l’eliminazione della prova selettiva per i docenti con 36 mesi di servizio Per la prossima settimana ...

Concorso scuola secondaria : i vincitori avranno il vincolo di permanenza di 5 anni : Sono in arrivo due concorsi nella scuola, quello per la selezione dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria, che sarà bandito entro fine del mese di maggio, e quello per la scuola secondaria che sarà bandito entro la fine del mese di luglio. I posti messi a bando per entrambi i concorsi dovrebbe essere oltre 70 mila, nello specifico il maggior numero di posti sono stati banditi per la scuola secondaria. I posti banditi alla secondaria ...