Concorso Mad for Science | tra gli 8 licei finalisti due vengono dall' Emilia

Frosinone - fermato anche il padre del bambino strangolato dalla madre : “Concorso in omicidio” : anche il padre di Gabriel, il bimbo di due anni strangolato dalla madre in provincia di Frosinone, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di omicidio in concorso. Per gli investigatori l’uomo era presente al momento dell’omicidio e potrebbe aver assistito al delitto senza fare nulla per impedirlo o aver partecipato attivamente. Oggi dovrebbe svolgersi l’autopsia sul corpo del bambino da cui potrebbero emergere altri ...