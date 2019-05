concorso al Ministero della Giustizia | previste 1850 assunzioni

concorso Regione Campania - oggi l’incontro decisivo al Ministero della Funzione Pubblica : Passaggio decisivo per il bando del Concorso Regione Campania: oggi, 2 maggio 2019, la discussione alla Direzione Generale della Funzione Pubblica a Roma prima della Pubblicazione. La procedura di selezione inizierà a giugno e da settembre ci saranno le prime assunzioni. Vediamo assieme i dettagli dell’incontro e il programma del Concorso. Guida completa al Concorso Regione Campania Concorso Regione Campania: l’incontro decisivo al ...

Vince il concorso al ministero ma è figlia di un boss della mafia - niente posto di lavoro : No al posto da funzionario statale per la figlia di un capomafia. Protagonista della vicenda, come racconta oggi sul Giornale di Sicilia in edicola Riccardo Arena , Gisella Licata. 36 anni. Il padre ...

concorso Ministero Beni Culturali : atteso il bando da 6000 posti per diplomati e laureati : Nel programma di concorsi pubblici per il 2019 vi è anche l'atteso bando del Mibac. Il ministero dei Beni Culturali prevede infatti di selezionare assistenti e funzionari tra diplomati e laureati: già a novembre 2018 con la presentazione della Legge di Bilancio, il ministro Alberto Bonisoli aveva reso nota la necessità di assumere nuovo personale, per far fronte alle carenze di organico. Mibac 2019: si selezionano 6000 unità Il bando del maxi ...