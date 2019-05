Con Ghost Rider e Helstrom Marvel punta su Hulu e Disney+ dopo la fine dei suoi rapporti

optimaitalia

(Di giovedì 2 maggio 2019)Ci siamo. La nuova era è iniziata e non poteva non farlo da quello che è stato ribattezzato NewFront ovvero gli Upfront dell'era streaming e digitale ma, soprattutto, dall'annuncio di due serie ovveroed. Dietro le novità ci sonopronte ad unire le forzeladeitra la prima e Netflix, adesso orfana deipersonaggi e deieroi.La nota positiva per il pubblico è che la giornata di annunci da parte difa tirare un sospiro di sollievo ai fan delle serie a base di eroi e villain visto che già nel 2020 dovrebbero arrivare sulla piattaforma streaming's. Secondo quanto riporta Variety sembra che a vestire i panni disarà nuovamente Gabriel Luna ma il personaggio non avrà niente a che vedere con la sua passata partecipazione ad Agents of SHIELD e gli eventi saranno ...

