Compagnia Italiana Sali a fianco di mamme e sportivi per promuovere la salute

meteoweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2019) Da sempre attenta al benessere e alladei suoi consumatori e per rispondere a un bisogno sempre più sentito di attenzione allaanche a tavola,porta avanti da anni importanti campagne di educazione alimentare finalizzate a sensibilizzare le persone a una conoscenza più approfondita del sale e delle sue proprietà e ala cultura di uno stile di vita sano.Per questo, anche in vista della Settimana della tiroide 2019 (20-26 maggio), nel mese di maggio CIS sarà sponsor di una serie di iniziative e manifestazioni legate al mondo deglie delle, per sensibilizzare in particolare queste categorie di persone alla conoscenza dei diversi tipi di sale e all’importanza di un uso corretto in base alle loro necessità.Iodato e a ridotto contenuto di sodio: igiusti per chi fa sport o è in dolce attesaLo iodio è fondamentale per ...

FSToscana : Normal, il documentario di Adele Tulli sugli “stereotipi di genere” ancora radicati nella società italiana. Oggi or… - ArghennonAkron : RT @Italian_Spotter: 1328z Compagnia Aeronautica Italiana Falcon 900LX in flight from Benghazi #HLLB to Rome Ciampino #LIRA #Libya https://… - Paolo_Be_Free : RT @Italian_Spotter: 1328z Compagnia Aeronautica Italiana Falcon 900LX in flight from Benghazi #HLLB to Rome Ciampino #LIRA #Libya https://… -