Colosseo sfregiato dai turisti | ungherese incide la sua iniziale

quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2019) Ancora scritte sulle mura delda parte dei. Undi 29 ha inciso l'del suo nome 'T' sulla parete dell'anello inferiore dell'anfiteatro Flavio a Roma, ...

Big_Notizie : #Roma #Colosseo sfregiato, terzo caso in una sola settimana | - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Incide sul Colosseo le iniziali dei figli Turista denunciata per danneggiamento - Affaritaliani : Incide sul Colosseo le iniziali dei figli Turista denunciata per danneggiamento -