Cinquecento anni fa moriva Leonardo da Vinci | la vita | le opere e il mistero delle sue

meteoweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2019)dail 2 maggio 1519 all’età di 67. Uno dei più grandi – o forse il più grande genio italiano – mai vissuto che ha cambiato per sempre il volto della scienza e dell’arte, spirò nel Castello di Cols-Lucé a Cloux, vicino ad Amboise, in Francia. Qualche giorno privaaveva consegnato il suo testamento, scritto davanti al notaio Guglielmo Boreau e a cinque testimoni, oltre che a Francesco Melzi, esecutoresue ultime volontà. Nel documento dichiarò di voler riposare per sempre nella chiesa di San Fiorentino. Il grande artista lasciò disposizioni anche in merito alla cerimonia funebre: voleva la partecipazione di una sessantina di poveri, ognuno con in mano una torcia, e intorno a questi solo cappellani e frati minori.La sua volontà venne rispettata, ma cinquant’dopo la sua tomba fu violata e le spoglie vennero ...

MiurSocial : A 500 anni dalla sua morte le scuole celebrano Leonardo da Vinci! Dal 2 al 4 maggio Castel Sant’Angelo a Roma sarà… - Sergio_Haro_ : RT @regionetoscana: Il #2maggio di cinquecento anni fa moriva ad #Amboise #LeonardodaVinci. Leggendario il pianto sconsolato di Francesco I… - Italpress : RT @regionetoscana: Il #2maggio di cinquecento anni fa moriva ad #Amboise #LeonardodaVinci. Leggendario il pianto sconsolato di Francesco I… -