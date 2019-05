Cinema | i film da vedere nel weekend 3-5 maggio Ecco i trailer

Cinema : orari - trame e stellette dei film in programmazione oggi - giovedì 2 maggio : 0184 506060, Chiuso , per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni', Ariston Ritz , tel. 0184 506060, - AVENGERS ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto dal 2 all'8 maggio : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti, tessera Dlf,: 5 euro. Acquistando la tessera Dlf o la Cinecard Cinema Stella al costo di 15 euro , ...

3 film da non perdere al Cinema - Artribune : In un primo momento il pubblico agli spettacoli è tristemente scarso, e Stanlio & Ollio non fanno troppo caso a questo, continuano giorno dopo giorno, anche con una serie di difficoltà, ad esibirsi. ...

I Fratelli Sisters film al Cinema : cast - recensione - curiosità : I Fratelli Sisters è uno dei film al cinema dal 2 maggio 2019. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE I Fratelli Sisters film al cinema: cast e scheda GENERE: Western ANNO: 2018 REGIA: Jacques Audiard cast: Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Rutger Hauer, Carol Kane, Creed Bratton, Duncan Lacroix, Jóhannes ...

?Stanlio e Ollio film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Stanlio e Ollio è uno dei film al cinema dal 1 maggio 2019. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Stanlio e Ollio film al cinema: cast e scheda GENERE: Biografico, Commedia, Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Jon S. Baird cast: John C. Reilly, Steve Coogan, Danny Huston, Shirley Henderson, Nina Arianda, Stephanie Hyam, Susy Kane, Rufus Jones ...

Contrordine al Cinema. Le sale sono vive - se ci sono i bei film - : Ma allora non era morta. Era solo svenuta, la sala cinematografica data per defunta e che adesso sembra rianimarsi grazie agli incassi stratosferici di Avengers: Endgame. Il nuovo film della Marvel, ...

Contrordine al Cinema. Le sale sono vive (se ci sono i bei film) : Ma allora non era morta. Era solo svenuta, la sala cinematografica data per defunta e che adesso sembra rianimarsi grazie agli incassi stratosferici di Avengers: Endgame. Il nuovo film della Marvel, entrato nelle sale italiane il 24 aprile, in appena cinque giorni, è già il film più visto, del 2019, nel nostro Paese. Ciò significa che nel lungo ponte di primavera complice il maltempo - le famiglie hanno affollato quel posto delle fragole dove si ...

Scamarcio torna al Cinema con Non sono un assassino : 'Film sui meccanismi della giustizia' : Un delitto con un solo sospettato, al quale sembrano ricondurre tutti gli indizi, anche se non c’è nessuna prova concreta. Il giudice Giovanni Mastropaolo è stato ucciso nella sua villa isolata. Le indagini si concentrano sull’ultima persona ad averlo visto vivo, il vicequestore Francesco Prencipe che non lo incontrava da due anni nonostante i due fossero stati amici fraterni ed avessero formato a lungo un affiatato trio insieme a Giorgio, un ...

Sky Cinema Sergio Leone fino al 10 maggio i film del maestro al canale 303 : Sky omaggia Sergio Leone con il canale Sky Cinema Sergio Leone Il canale delle collezioni, Sky Cinema Collection canale 303 si trasforma fino al 10 maggio in Sky Cinema Sergio Leone, a 30 anni dalla scomparsa nel 1989 del grande maestro del Cinema italiano. Tutti i film dello speciale sono anche disponibili on demand. Non mancherà l’imperdibile “Trilogia del dollaro” in versione restaurata in collaborazione con Sky Cinema, che comprende i primi ...

Rocketman - il film che racconta la storia di Elton John - fuori concorso a Cannes e al Cinema dal 29 maggio prossimo : Ambientato nel mondo delle canzoni più amate di Sir Elton John, il film vede l'interpretazione di Taron Egerton, partire dalla figura del timido pianista prodigio, Reginald Dwight, fino a diventare ...

Oggi al Filmfestival : tanto Cinema per tutti e il premio a Cesare Maestri : ... incontro quotidiano con il responsabile del programma cinematografico Sergio Fant e i registi ospiti al festival, presso il Rifugio Moderno della Scienza di Piazza Lodron, nello specifico: Stefan ...

News Cinema - notizie televisione : notizie su uscite film Cinema - notizie tv : Ultime notizie su cinema e notizie Tv: approfondimenti e notizie su film cinema e notizie legate al mondo del cinema. Palinsesti TV, programmazione TV e approfondimenti sulla televisione.

La nomina del nuovo direttore del Lovers Film Festival rimandata al prossimo comitato di gestione del Museo Nazionale del Cinema : Questa sera, a Torino, presso il Cinema Massimo " MNC, si chiude Lovers il più antico Festival sui temi LGBTQI, lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali, d'Europa e terzo nel mondo diretto dalla cineasta Irene Dionisio che termina il suo mandato triennale con l'edizione di quest'anno. È in corso la procedura di selezione del nuovo direttore affidata, nella sua prima fase, ...

Cinema : orari - trame e stellette dei film in programmazione oggi - domenica 28 aprile : 0184 506060, Chiuso , per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni', Ariston Ritz , tel. 0184 506060, - AVENGERS ...