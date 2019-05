Ciclone Fani pronto a colpire l’India orientale

retemeteoamatori

(Di giovedì 2 maggio 2019) Ilè ormai prossimo a interessare l’India, in particolare lo stato di Orissa. Adesso si trova come CAT4 (quasi la massima che arriva a 5) con venti fin 250km/h.L’impatto atteso domani sarà brutale oltre ai venti devastanti porterà con se abbondanti precipitazioni con accumuli attesi fin 500mm in 36-48 ore. A rischio città popolate come Puri con oltre 200mila abitanti.In zona è partita l’evacuazione delle zone costiere e consigliamo a chi è in zona di stare in zone elevate e edifici ben strutturati.L'articolol’Indiaproviene da Rete Meteo Amatori.

