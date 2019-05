Chiara Ferragni e la foto con Fedez in barca I fan notano due particolari | «Che orrore»

Fedez e Chiara Ferragni fanno il bagno nudi a Bora Bora : C'è un rito che Chiara Ferragni esegue alla fine di ogni vacanza e che Fedez ha immortalato condividendolo sui social: fare il bagno nudi . Coprendo il lato b della moglie con un frutto, quindi, il ...

Chiara Ferragni : su Instagram il bagno nuda per scaramanzia : La coppia Fedez-Chiara Ferragni continua a far parlare di sé e non sembra avere la minima intenzione di smettere. Quotidianamente è possibile leggere svariate critiche ed offese in risposta alle immagini pubblicate sui loro profili social, ma i due non sembrano darci peso più di tanto. Uno tra gli ultimi avvenimenti che ha scatenato non poche polemiche sul web è proprio un viaggio fatto a Bora Bora senza il piccolo Leone, figlio della coppia, e ...

Come Diavoletta87 è diventata Chiara Ferragni : In un passato neanche troppo lontano, Chiara Ferragni non era quella che oggi tutti conosciamo: la sua carriera nel mondo dei social inizia Come Diavoletta87 su Netlog, l'antesignano del moderno Facebook, quando insieme all'allora fidanzato Riccardo Pozzoli iniziò a pubblicare gli scatti dei suoi outfit, ...

Chiara Ferragni e la foto della colazione vista mare. I fan notano un particolare e scoppia la polemica : Chiara Ferragni e la foto della colazione in Polinesia. I fan notano un particolare e scoppia la polemica. Proseguono le vacanze ai tropici dell'influencer più famosa del mondo e del...

Fedez e Chiara Ferragni in vacanza - il tuffo tra gli squali è da brividi e lui reagisce così : La vacanza di Fedez e Chiara Ferragni nella Polinesia francese continua e, dopo i primi giorni di maltempo, la coppia può godersi il sole e il mare. In acqua però bisogna convivere...

Pomellato - la nuova campagna con Chiara Ferragni (e non solo) : Chiara FerragniChiara FerragniChiara FerragniChiara FerragniEmma WeymouthHelen Nonini e Delfina BlaquierHelen NoniniScilla Ruffo di CalabriaDelfina BlaquierViola e Vera ArrivabeneIl filone rosa di Pomellato continua. Dal 2017, anno del suo 50esimo anniversario, il celebre brand di preziosi continua ad alimentare il progetto #PomellatoForWomen con iniziative e campagne volte a supportare la parità di genere, la leadership femminile e a diffondere ...

La Ferragni criticata dei fan : "Chiara mangia che sei trasparente" : Ancora una volta i post di Chiara Ferragni fanno il pienone di like e commenti, e puntualmente sono arrivate anche le critiche nei confronti della moglie di Fedez . I Ferragnez dopo la settimana ...